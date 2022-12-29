جى آى جى حياة تجدد تحالفها مع بنك مصر لتسويق منتجات التكافل

أعلنت شركة جى آى جى مصر – حياة تكافل عن تجديد اتفاقية التأمين المصرفى مع بنك مصر لتسويق منتجاتها عبر فروع المعاملات الإسلامية بالبنك بمصر.

تفاصيل التخالف بين جى آى جى وبنك مصر

و يأتي تجديد اتفاقية التأمين البنكي و التحالف الإستراتيجي الذي بدأ منذ عام 2016 بين بنك مصر و شركة جي آي جي مصر – حياة تكافل حيث تقدم شركة جي آي جي مصر – حياة تكافل العديد من المنتجات و الخدمات التأمينية لعملاء بنك مصر لتكون منتجات التأمين البنكي استكمالاً لباقة المنتجات المتكاملة المقدمة لعملاء بنك مصر الذي له إستراتيجية ورؤية واضحة لتبوء أعلى درجات الكفاءة والانتشار في السوق المصرية.

وهذا التحالف الذي شهد توسعا و نجاحات متميزة علي مدار هذه السنوات علي جميع الأصعدة.

و الجدير بالذكر أن شركة جي آي جي مصر – حياة تكافل بدأت في مصر منذ عام 2011 و في خلال تلك السنوات استطاعت الشركة سريعا أن تحتل المرتبة الأولى على شركات تأمينات الحياة التكافلية في السوق المصرية.

و قد حققت الشركة حجم أقساط مصدرة خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة مليار و 200 مليون جنيه، ووصل حجم الاستثمارات لأكثر من مليار و 800 ألف جنيه.

كما قامت الشركة بزيادة رأس مالها ليصبح 240 مليون جنيه، وكذلك ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلي 300 مليون جنيه، و حقوق حملة الوثائق ارتفعت لتصل إلي مليار و 400 مليون جنيه.

جى آى جى تتطلع لمزيد من النجاح

و قد أكد ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة جي آي جي مصر – حياة تكافل أن الشركة تتطلع لمزيد من النجاحات و الإنجازات من الشراكة الإستراتيجية مع بنك مصر، و الذي يعد أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر.