«جو ماي كود» تطلق النسخة الأولى من قمة الابتكار والتكنولوجيا في مصر

عقدت شركة “جو ماي كود”- العاملة في مجال الابتكار والتدريب- فعاليات النسخة الأولى من قمة الابتكار والتكنولوجيا في مصر، تحت شعار “Release your Inner Code”.

تهدف القمة إلى توفير فرصة للتعاون والتواصل الاجتماعي بين المبدعين والمحترفين والمواهب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وذلك بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ورواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا، والموارد البشرية، والتسويق..

في هذا السياق، صرح يحيى بو هلال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جو ماي كود”: نأمل أن تسهم هذه القمة في تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا لتطوير المجتمع وتحقيق التقدم. ونعمل جاهدين لتقديم تجربة مميزة وإثراء للمشاركين من خلال هذه الفعالية، وتسعى لتعزيز دورنا كشريك أساسي في تطوير المشهد التكنولوجي في مصر.

وأعلن “بو هلال” تقديم جو ماي كود منحة تدريب مجانية لنحو 100 من الشباب والشابات من الطلاب وحديثي التخرج من جميع أنحاء الجمهورية في مجالات التدريب المختلفة التي تقدمها الشركة،

لافتًا إلى أنه على الراغبين من الاستفادة من هذه المنحة التسجيل على موقع go my code، وسيتم اختيار الفائزين وفقًا للضوابط التي وضعتها الشركة، والتي تأخذ في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص من حيث النوع والسن ونوعية التدريب.

وصرّح أحمد عراقي، المدير العام لشركة جو ماي كود في مصر: تعكس هذه القمة التزام شركة جو ماي كود بتوفير منصات حية وديناميكية لتبادل الأفكار وتعزيز التواصل وبناء شبكات تعاون قائمة على الإبداع والتكنولوجيا. ونتطلع إلى مشاركة مثمرة ومجدية وإلى رؤية آثار إيجابية تتركها هذه الفعالية على مستقبل التكنولوجيا في مصر وعلى الصعيدين الوطني والعالمي.

يُذكر أن “جو ماي كود” هي شركة عالمية متخصصة في مجال تقديم برامج تدريبية مبتكرة في مجالات مثل تطوير تطبيقات المحمول، و الذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، وغيرها.

تستخدم الشركة أساليب تعليمية حديثة وتفاعلية تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي، مما يمنح المتدربين فرصة فريدة لاكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.