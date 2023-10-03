«جو دادي» تطلق أداة جديدة لتمكين العملاء من ترحيل مواقع ووردبريس بسهولة

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال عن إضافة أداة ترحيل موقع ووردبريس بشكل مدمج في الخدمات التي تقدمها، بما فيها استضافة المواقع واستضافة المواقع Plus ومنتجات استضافة ووردبريس المُدار، ما يساعد العملاء على توفير الوقت والمال عند ترحيل أي موقع ووردبريس من استضافة أي جهة أخرى إلى GoDaddy، وبين حسابات GoDaddy أيضاً.

ويمكن للعملاء الوصول إلى أداة الترحيل المجانية الجديدة بمجرد شرائهم إحدى خطط استضافة المواقع أو استضافة المواقع Plus أو استضافة ووردبريس المُدار.

وحرصت الشركة على تطوير الأداة لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة حضورها على الإنترنت، وذلك من خلال تصميمها لتمكين رواد الأعمال من ترحيل أي موقع ووردبريس من استضافات الطرف الثالث إلى GoDaddy أو بين حسابي استضافة من GoDaddy.

كما تتضمن خطط استضافة GoDaddy دعماً فنياً متخصصاً للاستضافة على مدار الساعة مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. وتشير هذه النسبة إلى مستوى الموثوقية والجاهزية من خلال تحديد الوقت التشغيلي المتواصل، ما يعني أن ارتفاعها يضمن وقتاً تشغيلياً أطول مع توفير خدمة موثوقة.

وتتيح أداة ترحيل موقع ووردبريس من GoDaddy للعملاء إمكانية ترحيل استضافة موقع ووردبريس الخاص بهم إلى GoDaddy بخطوات سهلة وسريعة، كما يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في ترحيل موقع ووردبريس الخاص بهم اختيار خدمة الترحيل المدفوعة التي تقدمها رعاية العملاء في GoDaddy.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جانلوكا ستاميرا، المدير الأول لقسم التسويق في أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية لدى GoDaddy: “تساعد هذه الأداة المريحة وسهلة الاستخدام على توفير وقت وجهد رواد الأعمال المكسيكيين عند ترحيل مواقع ووردبريس من استضافات الطرف الثالث إلى GoDaddy. ويعكس إطلاق هذه الإضافة الجديدة التزام GoDaddy في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في المكسيك من خلال تزويدهم بالأدوات والرؤى والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتهم الرقمية”.