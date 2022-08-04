«جو دادي» تشارك 4 نصائح فعالة للتحقق من صحة أفكار المشروعات التجارية الناشئة

شاركت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عدة نصائح لكيفية التحقق من فكرة المشاريع التجارية الناشئة لمن يرغب في بدء مشروعه الخاص ودخول عالم الأعمال، حيث تدعم رؤية الشركة عملائها من رواد الأعمال بتوفير الأدوات اللازمة للنجاحهم في عالم الأعمال تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

قالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية: “تقليل عوامل المخاطرة هو التحدي الأكبر عند تأسيس الشركات الناشئة، فكلما زادت طرق التأكد واختبار نجاح فكرة المشروع، تقل نسبة المخاطرة عند إطلاقها؛ ولذلك قبل أن تقرر فشل أو نجاح فكرتك يجب أن تمررها خلال عدة مراحل اختبارية، قبل المبادرة في الاستثمار بها”.

وتستعرض أربعة طرق للتحقق من فكرة مشروعك وتقليل عوامل المخاطرة عند بدء مشروعك الخاص:

أولًا، استطلاعات الرأي:

يعد تحديد فئتك المستهدفة من العملاء/الجمهور أحد أهم وأسهل طرق التأكد من قدرة فكرتك على النجاح، حيث يمكنك من خلال إجراء الدراسات الاستقصائية التواصل مع العملاء وفهم احتياجاتهم ومدى قابليتهم لشراء المنتج أو الخدمة التي تقدمها. كما يمكنك أيضًا استطلاع رأيهم فيما يخص الفكرة ذاتها وإذ كان لديهم مقتراحات، مما يساعدك في تحسين الفكرة أو إعادة تقييمها.

ويمكن إجراء تلك العملية من خلال Google Form، أو أي أدارة أخرى تقوم بنفس الوظيفة بشكل أفضل مثل Survey Monkey. إذ بمجرد أنتهائك من إعداد الأسئلة الخاصة بالاستبيان على تلك المنصات، تبدأ عملية نشره بين عملائك لجمع آرائهم. وفي هذا الشأن، تأكد قبل نشر الاستبيان من توافقه مع أنظمة الهواتف الذكية، ومراعة تفاصيل التصميم، وتحديد مدته وتقليل الأقسام الإجبارية به مع التأكد من تجنب السؤال عن معلومات عندك بالفعل.

وللتأكد من وصول الاستبيان لفئتك المستهدفة، يمكنك التواصل مع أحد المشاهير أو المؤثرين بين تلك الفئة عبر الإنترنت حتى ينشروه بمقابل مادي من خلال إنشاء تصويت سريع أو الترويج له بين جمهورهم للحصول على هدايا.

ثانيا: Google Keywords Planner

يساعد التعرف على الكلمات الأكثر شيوعًا بين عملاؤك في صياغة المحتوى الخاص بك، حيث يمكنك الاستفادة من Google Keywords، وهي أداة مجانية وفعالة توفرها جوجل لعملاء الإعلانات لمساعدتهم في كتابة اعلانات استناداً إلى ما يبحث عنه المستخدمون والكلمات التي يستخدمونها في البحث.

وبالتالي يمكنك صياغة أقوي محتوى إعلاني مدفوع باستخدام الكلمات الأكثر شيوعًا بين فئة عملائك المستهدفة مما يسهل الولوج إليها عبر محركات البحث، وقد يعزز أرتفاع نسبة البحث عن المنتج التي تقدمه من ثقتك فيه، ولكن عليك اعتبار عوامل النجاح الأخرى بناء على طبيعة المنتج ذاته.

ثالثا: إعلانات فيسبوك ولينكد إن

يعد فيسبوك ولينكد إن من أقوي أدوات استهداف العملاء، حيث تساعدك هذه المنصات في إطلاق الحملات تسويقية فعالة. كل ما عليك فعله هو إنشاء صفحة Facebook جديدة أو صفحة شركة على LinkedIn وتسميتها، ثم قم بالترويج لعلامتك التجارية من خلال تلك الصفحة وفقًا لإرشادات علامتك التجارية (إن وجدت).

ثم ياتي دور إنشاء محتوى بصري محدود(مقطع فيديو أو صور) لحملتك التسويقية، إذ يمكنك استخدام GoDaddy Studio لتصميم إعلانات احترافية ومحتوى يحمل اسم العلامة تجارية وقصص مذهلة في دقائق، فضلًا، عليك تصميم حملتك الدعائية بناء على ذوق فئة عملائك المستهدفة لتحقيق أفضل النتائج. وأخيرًا، أحرص على إطلاق حملتك التسويقية بأقل كلفة ممكنة لمدة 10 أيام، ثم حلل النتائج لتقيّم مدى نجاحها.

ويمكنك لاحقًا، عندما تبدأ في الحصول على أرباح من بيع منتجاتك، الاستفادة من أدوات GoDaddy الفعالة للتسويق الإلكتروني وتحقيق أرباح أكثر سواء في المتاجر أو إلكترونيًا، علاوة على تأسيس حضور قوي عبر الإنترنت من خلال GoDaddy’s Websites + Marketing suit.

رابعًا Google AdWords:

تعد Google AdWords أداة قوية لا يمكن استبدالها بإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم أرتفاع ثمنها نسبيًا مقارنة بهم في بعض المواقف. وهذا لأنها تضع الخدمة أو المنتج الذي تبيعه أمام الراغبين في شرائها، حيث إنهم هم الباحثين عنها في الأساس وقد قرروا مسبقًا شرائها بالبحث عنها عبر الإنترنت.