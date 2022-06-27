«جو دادي» تشارك نصائح عملية لتحقيق الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للأعمال

شاركت «جو دادي» GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: GDDY)، 6 نصائح هامة فيما يخص استغلال منصات التواصل الاجتماعي لدعم أنشطة الأعمال.

وتأتي نصائح GoDaddy تماشيًا مع استراتيجية الشركة لدعم رواد الأعمال، وتأكيدًا على أهمية تأسيس الشركات لحضور على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تزويد الشركات بطرق فعالة لإطلاق منصاتهم الرقمية.

وتقوم GoDaddy دومًا بنشر مقالات عملية على موقها الإلكتروني، لرفع الوعي تجاه كل ما هو جديد من توجهات في عالم الأعمال وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وصرحت سلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية، بأن وسائل التواصل الاجتماعي للشركات تعد حقيقة جديدة في عالم الأعمال، وبإمكان منصة واحدة من منصات التواصل الاجتماعي تعزيز انتشار الشركات بقوة وفتح قناة جديدة للتواصل مع العملاء، وبالتالي نجاح المشروع. ولذلك تساعد نصائح GoDaddy على إنشاء وتطوير وجود الشركات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نصائح Go Daddy لمساعدة الأعمال على إطلاق حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

خطط وابنِ استراتيجية واضحة:

بدون خطة، لا يمكن تحديد هدف واضح لما تحاول تحقيقه ولا توجد طريقة لقياس نتائجك. وبالتالي، حدد الوقت الكافي لإنشاء استراتيجية ناجحة لوسائل التواصل الاجتماعي. هذا يضمن أن جميع جهودك تدعم أهداف عمل محددة وسيساعدك على تركيز نشاطك.

وفي هذا الصدد، يجب على رائد الأعمال إتباع إطار ذكي لتحديد أهدافك العمالية بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي.

أنشئ محتوى جذاب:

يمكن للصور التي يتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تزيد من مبيعاتك، حيث صرح أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت من جيل الألفية وجيل Z إن أحدث مشترياتهم من الأزياء كانت تستند إلى الصور التي شاهدوها على وسائل التواصل الاجتماعي. فكر في الأمر على أنه تجارة بصرية.

وتعد منصات انستجرام، بينترست، سناب تشات بصرية في المقام الأول، ولذلك يمكن لمنشوراتك عبر هذه المنصات التأثير وبقوة على المحتوى الذي تقدمه، فإذا كان المحتوى الخاص بك لا يخطف الأنظار بالشكل الكافي، فمن المحتمل ألا يهتم الناس به.

انشر محتوى متنوع:

يعد الترويح لمحتوى متنوع أحد أهم الطرق التي تدعم حملتك التسويقية التي تستهدف منصات التواصل الاجتماعي. ولذلك، تأكد من الترويج للمحتوى الذي تنشره عبر تلك المنصات، ولكن باعتدال.

اتبع قاعدة 60/30/10: انشر60٪؛ معلومات تخص مجال عملك؛ 30٪ من مدوناتك الخاصة لإثبات ريادتك الفكرية في المجال؛ و 10٪ محتوى مباشر. وذلك لأن نشر المحتوى الترويجي المباشر بنسبة تزيد عن 10% قد يبعد العملاء بدلًا من استقطابهم.

تفاعل بإستمرار:

التفاعل فحسب ليس كافيًا للتواصل وبناء علاقة وطيدة مع العملاء، ولذلك يجب تجديد التفاعل بستمرار مع العملاء بالاستجابة لتعليقاتهم والاستماع لمجتمعاتهم المتنوعة، فهذه الخطوة الرئيسية لبناء استراتيجية تسويقية فعالة.

حدد منصة تواصل اجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، لينكد اين، انستجرام، أو غيرهم.. ثم ابدأ بتحليل تلك القنوات لمعرفة أفضل الممارسات التسويقية. إذ لكلًا منهم سمات مميزة وفئة مستخدمين خاصة، لذا عليك تخصيص طريقة عرض علامتك التجارية ومحتواك بما يتناسب مع الطبيعة الفريدة لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي المتزايدة ومستخدميهم المميزين.

استقطب المزيد للعملاء إلى موقعك:

يجب أن تحفز حساباتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عملية استقطاب العملاء لموقعك الإلكتروني من خلال توفير محتوى مدروس وعالي الجودة يخاطب احتياجات المشترين، ويشجعهم على زيارة موقعك الإلكتروني والشراء.

وبالتالي، ربط حساباتك على منصات التواصل الإجتماعي بالموقع الإلكترني يسرع من وتيرة اكتساب عملاء جدد، فضلًا عن زيادة عدد المترددين على موقعك الإلكتروني.

راقب الأداء عن كثب:

دراسة مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي يمكنها مساعدتك في معرفة الحملات الفعالة من غيرها، حيث يمكن لتلك المقاييس أن تحسن التخطيط لاستراتيجية ومحتوى أفضل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

توجد عشرات من المقاييس على منصات التواصل الاجتماعي لتحليل وتتبع الأداء، وبالتالي تحديد أفضل مسار للتركيز عليه، يعتمد على أهدافك العملية والمنصات التي تستخدمها.