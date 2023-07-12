«جو دادي» تحدد طرق زيادة مبيعات رواد الأعمال في الصيف

نشرت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال ، دليلها لأصحاب ورواد الأعمال بهدف زيادة مبيعاتهم والتوسع في حجم أعمالهم خلال فصل الصيف وبدء موسم الإجازات من أجل تعزيز أرباحهم.

قالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية لشركة GoDaddy : “يعد الصيف فرصة سانحة للأعمال من أجل تعزيز التواصل مع عملائها وزيادة انتشارها عبر الإنترنت. لذا تحرص GoDaddy على مساعدة أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذه الفرص من خلال توفير الأدوات والحلول والموارد اللازمة لإنشاء هوية رقمية وإدارتها على نحو يحقق أهداف أعمالهم.”

وفي إطار التزام GoDaddy الراسخ لتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، وضعت الشركة مجموعة من الاستراتيجيات والأدوات لتمكين الأعمال من تحقيق الاستفادة القصوى من موسم الصيف وزيادة مبيعاتهم المستهدفة.

وفيما يلي النصائح الخمسة الرئيسية التي من شأنها المساهمة في ازدهار الأعمال في مصر خلال فصل الصيف.

تصميم خطة تسويقية تناسب العطلات الصيفية:

من الضروري لأصحاب الأعمال مواءمة خططها التسويقية مع العطلات الصيفية لجذب انتباه المستهلكين؛ بما في ذلك دمج الموضوعات التي تتناسب مع أجواء الموسم، مثل السفر والمغامرات البحرية والأنشطة الشاطئية وغيرها

ومن خلال الاستفادة من هذه الفعاليات، يمكن لأصحاب الأعمال إنشاء محتوى جذاب ومناسب يعزز التواصل مع قاعدة أكبر من العملاء ويشجعهم على الشراء.

زيادة العروض الترويجية الصيفية:

تعد العروض الترويجية الصيفية طريقة مثالية لجذب قاعدة أكبر من العملاء الجدد وتشجيع العملاء الحاليين على زيادة مشترياتهم. إذ يمكن أن تتضمن هذه العروض خصومات أو هدايا مجانية أو مسابقات التي يمكن إعدادها من خلال حلول التجارة الإلكترونية المتكاملة من GoDaddy ، كما أن الخصومات الصيفية المحددة بمدة معينة ولتكن 48 ساعة إحدى الطرق الفعالة لزيادة المبيعات؛ لأن تحديد مدة معينة للخصم من شأنه تشجيع مزيد من العملاء على المشاركة للاستفادة من هذه العروض.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

تمثل وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية لتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين والترويج لأنشطة الأعمال، حيث يمكن لأصحاب الأعمال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال موسم الصيف لمشاركة المحتوى ذي الطابع الصيفي وتنظيم المسابقات والإعلان عن الخصومات وغيرها. على سبيل المثال، يمكنهم إنشاء وسومات (Hashtags) خاصة بالأجواء الصيفية بهدف تشجيع العملاء على استخدامها عند مشاركة أنشطتهم الصيفية، وهنا يتطلب الأمر من أصحاب الأعمال تفكيرًا إبداعيًا بشأن ما قد يجذب جمهورهم المستهدف.

التأكد من توافق الموقع الإلكتروني مع تحسين محركات البحث

يمثل الموقع الإلكتروني للأعمال الانبطاع الأول عند العملاء المحتملين عن نشاط هذه الأعمال. لذا من المهم التأكد من أن الموقع مصمم تصميمًا جيدًا .

ويحتوي على كل المعلومات اللازمة، فضلًا عن سهولة استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن الموقع الإلكتروني متوافق مع تحسين محركات البحث، لتحسين نتائج ظهوره في محركات البحث وضمان وصول العملاء المحتملين إليه بسهولة. وتتضمن هذه العملية إجراء تغييرات على محتوى الموقع وبنيته لتحسين ظهوره في النتائج الأولى لمحركات البحث.

ومن خلال اتباع أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث، يمكن للأعمال رفع ترتيب موقعها الإلكتروني في صفحات محركات البحث بما يساهم في جذب عدد أكبر من الزيارات إليه، وبالتالي زيادة احتمالية الشراء.

تحسين تجربة العملاء

يعد تقديم خدمة عملاء ممتازة أمرًا بالغ الأهمية طوال العام، ولكنه يمثل أهمية خاصة خلال موسم الصيف وقتما تصبح الأعمال أكثر انشغالًا. إذ يمكن أن يساهم تحسين تجربة العملاء، بما في ذلك الاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء، في بناء سمعة إيجابية للأعمال وكذا زيادة ولاء العملاء وتشجيعهم على معاودة الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تحسين تجربة العملاء أيضًا في زيادة قاعدة العملاء من خلال جذب مزيد من العملاء المحتملين.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام خيارات تصميم سريعة الاستجابة التي توفرها GoDaddy للمساعدة في التعرف على احتياجات العملاء كل على حدة، واستخدام التكنولوجيا المناسبة لتسهيل التفاعل معهم، واتباع نهج القنوات التسويقية المتعددة على نحو يوفر تجربة عملاء سلسة عبر كل قنوات التواصل، بما في ذلك داخل المتجر أو عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.

وتعمل GoDaddy على تمكين رواد الأعمال يوميًا في جميع أنحاء العالم من خلال توفير كل المساعدة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح عبر الإنترنت وشخصيًا.

وتعد GoDaddy المكان الذي يأتي إليه الأشخاص لتسمية فكرتهم، وإنشاء موقع ويب احترافي لجذب العملاء، وبيع منتجاتهم وخدماتهم، وإدارة أعمالهم. مهمتنا هي تزويد عملائنا بالأدوات والرؤى والأفراد لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح. .