«جو خزام» تنوى إقامة مشروع في «العلمين الجديدة» باستثمارات 3 مليارات جنيه

قال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة Ilcazar (جو خزام ) للتطوير العقاري أن شركته تنوى إقامة مشروع هذا العام فى العلمين الجديدة على مساحة 80 فدانًا، بواجهة بحيرة 1200 متر بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه.

كما تخطط لإقامة مشروع تجارى إدارى بالتجمع الأول بمساحة 130.000 متر مربع باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وأكد أن الشركة تسعى لتدشين مشروعات تكون مجتمعًا متكاملًا للعملاء تقوي الروابط والعلاقات الاجتماعية بين العملاء داخل المشروع، وحققت الشركة خبرات متنوعة من خلال المشروعين

وتركز الشركة على عناصر الجودة وسرعة التنفيذ في مشروعاتها وذلك لضمان جودة حياة للعملاء.

وأعلنت شركة جو خزام للتطوير العقاري عن تغيير علامتها التجارية إلى”Ilcazar”، ضمن خطة الشركة للتحول لعلامة تجارية عالمية.

قال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة Ilcazar للتطوير العقاري، إن التغيير يتم للاسم فقط دون وجود أي تغييرات في هيكل مساهمي الشركة أو ملكيتها وكان الهدف الأساسي من تغيير الاسم هو أن تصبح الشركة علامة تجارية عالمية على أرض مصرية

وأوضح أن اسم Ilcazar يعني القيصر، وهي علامة تجارية مسجلة دولية تسعى الشركة من خلالها ليكون لها بصمة بمعايير عالمية في مشروعاتها الحالية والمستقبلية

مشيرًا إلى أن الشركة لديها استراتيجية قوية الفترة المقبلة بما يجعلها تطلق مشروعًا مميزًا سنويًا يحقق التنوع في محفظة مشروعاتها، ويمكنها من الوصول لصدارة السوق العقارية في وقت قياسي.

وأضاف أن الشركة بدأت عملها بالسوق العقارية من خلال مشروع “جو هيليوبليس”، والذى تم بيعه بالكامل وسيتم تسليمه بنهاية 2022 وهو مشروع سكني متكامل يقع في مصر الجديدة ويضم 1500 وحدة.

ونجحت الشركة في تسويق مستهدفاتها البيعية منه في وقت قياسي، وازدادت من خلاله خبرات الشركة في التطوير العقاري.

وأشار إلى أن الشركة تطور أيضا مشروع creek town New Cairo بالتجمع الأول باستثمارات تقدر بـ 8 مليارات جنيه، ويقع المشروع على طريق السويس مباشرة على مساحة 100 فدان ومقسم لثلاث مراحل.

ويتكون المشروع من 1500 وحدة وسيتم تسليمه 2024 كما تحرص الشركة بتسليم مشاريعها وفقا للمواعيد المحددة بالعقد والمتفق عليها.