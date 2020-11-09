«جو تشات 247» تتعاقد كمزود لخدمة عملاء «حالا»

كشفت شيماء عبد العزيز، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “GO Chat 247” لخدمات التعهيد الرقمية، أن شركتها بصدد التعاقد كمقدم خدمة عملاء “حالا” لحجز التوكتوك والدراجات النارية أونلاين عن طريق أسلوب المراسلة الفورية (live chat).

عبد العزيز: خطة للوصول إلى 500 موظف خلال العام المقبل

وقالت عبد العزيز، على هامش مؤتمر صحفى خلال الأسبوع الماضى، إن “GO Chat247” هى أول شركة فى مصر تتولى تقديم خدمات الدردشة عبر منصات التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية مع المستهلكين نيابة عن الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية وتستهدف الوصول إلى 500 موظف خلال العام المقبل مقابل 150 حاليا، كما تقدم أيضا خدمات الاستشارات الفنية والإدارية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الشركة تعمل فى أسواق مصر والسعودية، والكويت، والأردن، وتسعى لدمج فئات جديدة للعمل فى نشاط خدمات التعهيد مثل ربات المنازل والطلاب حرصا منها على تغيير مفهوم وظيفة مندوب الكول سنتر من كونها لا تتضمن أى تدرج وظيفى أو تصنيفها كمهنة مؤقتة.

وأشارت إلى أن محفظة عملاء الشركة تضم العديد من العلامات التجارية الكبرى ومنها “فودافون” و”الجامعة اليابانية” و”غبور أوتو” و”طلبات” لخدمات التوصيل و”فوري” لحلول المدفوعات الإلكترونية، منوهة أن شركتها تقدم أكثر من 4500 محادثة دردشة يوميا لصالح عملائها.

واحتلت مصر المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضى فى مؤشر مؤسسة الاستشارات التسويقية إيه تى كيرنى «لأفضل مواقع تقديم خدمات التعهيد «outsourcing» عالميا متفوقة على 8 دول هى الإمارات والمغرب وتركيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكينيا وغينيا وموريشيوس.

وحصلت مصر على الترتيب الرابع عشر عالمياً بنسبة %5.56 على المؤشر من بين 50 دولة موزعة على قارات العالم.

ومؤشر«GSLI» الصادر عن «إيه تى كيرنى» هو اختصار لـ «Global Services Location Index» ويستند على 4 معايير لتقييم الأسواق المختلفة، تشمل الجاذبية المالية وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة وبيئة الأعمال المناسبة والاستجابة للمتغيرات الرقمية.

وبحسب تقرير إنجازات وزارة الاتصالات، حققت مصر خلال 2019 صادرات رقمية من خدمات التعهيد وبرامج السوفت وير بلغت 3.6 مليار دولار مقابل 3.2 مليار فى 2018 ، ويعمل فى قطاع خدمات التعهيد بمصر أكثر من 174 ألف شاب وتستهدف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” زيادتهم إلى 225 ألف بحلول عام 2022.