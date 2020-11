جو بايدن الرئيس الـ46.. تعرف على الرؤساء الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس والأربعون، وهو السياسي الديمقراطي الذي نافس الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب على المنصب، وفاز عليه رغم تأكيدات ترامب بفوزه ولجوئه للقضاء.

وقام العديد من رؤساء أمريكا السابقين من الإعلان عن تهنئتهم لبايدن وأيضًا نائب الرئيس كامالا هاريس على فوزهم بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

أوباما وكلينتون وهيلاري وكارتر يبعثون ببرقيات تهنئتهم لـ «جو بايدن»

قال باراك أوباما: «نحن محظوظون لأن جو لديه ما يلزم ليكون رئيسًا، لأنه عندما يدخل البيت الأبيض في يناير المقبل، سيواجه سلسلة من التحديات غير العادية التي لم يواجهها أي رئيس جديد على الإطلاق، جائحة مستعرة، ونظام اقتصاد وقضائي غير متساو، وديمقراطية معرضة للخطر، ومناخ في خطر ».

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

أما بيل كلينتون فقال « لقد تحدثت أمريكا وانتصرت الديمقراطية. الآن لدينا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب يخدمنا جميعا ويجمعنا معا. مبروك لجو بايدن وكمالا هاريس على انتصارهم الكبير» .

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory!— Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020

كما أعلنت هيلاري كلينتون التي خسرت الانتخابات أمام ترامب في الانتخابات قبل الماضية عن أن الناخبين رفضوا ترامب وفتحوا صفحة جديدة لأمريكا وشكرت كل من ساعد في تحقيق ذلك.

وقالت « لقد قال الناخبون كلمتهم، واختاروا جو بايدن وكمالا هاريس ليكون رئيسنا المقبل وتكون نائب الرئيس» .

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It’s a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

أما الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر فوجه التهنئة لهما، وقال «نحن فخورون بحملتهم التي تدار بشكل جيد، ونتطلع إلى رؤية التغيير الإيجابي الذي يجلبونه لأمتنا».

وخلال التاريخ الأمريكي كان هناك 45 رئيسا لهذه الدولة كان منهم العديد من الرؤساء البارزين والمؤثرين دوليا ومحليا ويمكن التعرف على البعض منهم .

أول رئيس للولايات المتحدة رفض الترشح لفترة ثالثة ليجعله تقليدًا

جورج واشنطن هو الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية، تولي المنصب عام 1789 إلي 1297 ، وفضل ترك منصبه بعد الفترة الرئاسية الثانية ليصبح تقليدا متبعا بين الرؤساء ــ لم يخترق التقليد سوي مرات قليلة طوال تاريخ أمريكا حتى أصبحت مادة بالدستور ــ ، وهو القائد العام للقوات المسلحة للجيش القاري أثناء الحرب الثورية الأمريكية، وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

وقاد واشنطن التمرد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو 1776، و ترأس الاتفاقية التي صاغت الدستور، الذي حل محل مواد الاتحاد الكونفدرالي، وأنشأ منصب الرئيس . جورج واشنطن

كما أشرف واشنطن على إنشاء حكومة وطنية قوية ممولة جيداً، وقد حافظت حكومته على الحياد في الحروب المستعرة في أوروبا، وقمعت التمرد ، و أنشأ العديد من سوابق الأعراف والتقاليد الحكومية التي لاتزال تستخدم منذ ذلك الحين، مثل نظام مجلس الوزراء ويوم القسم الرئاسي ولقب السيد الرئيس.

لينكون.. الرئيس الذي وقف أمام العبودية وأنهي الحرب الأهلية

أبراهام لينكون ، الرئيس السادس عشر في الفترة ما بين 1861م إلى 1865 ، وبالرغم من توليه فترة رئاسية واحدة لكنه استطاع قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح بإعادة الولايات التي انفصلت عن الاتحاد بقوة السلاح، والقضاء على الحرب الأهلية الأمريكية.

ورغم أن لينكون لم يضع قوانين اتحادية ضد العبودية ــ فكانت موجودة بالفعل ــ لكنه في تقريره عام 1858 أعلن عن رغبته في منعها من الانتشار، ووضعها في ذهن الجمهور، على اعتبار أنها ستنقرض”، وانتهت العبودية فعليا في الولايات المتحدة عام 1865 عندما استسلمت الجيوش الكونفدرالية ــ أفرج إعلان تحرير العبيد عن جميع العبيد في الكونفدرالية، والذي نص على أن العبيد في المناطق الكونفدرالية أحرار.

كما أفرج عن العبيد في الولايات الحدودية والأجزاء التي يسيطر عليها الاتحاد بقانون الولاية (في 6 ديسمبر، 1865) بالتعديل الثالث عشر، ونتجت الاستعادة الكاملة للاتحاد عن العمل لحقبة مستمرة ما بعد الحرب عرفت باسم إعادة الإعمار .

أبراهام لينكون

كان لينكون مشهورًا عنه الخطابة المؤثرة على الجمهور وصنف خطابه المشهور « خطاب غيتسبرج » الذي ألقاه عام 1863 على أنه من أشهر الاقتباسات في التاريخ الأمريكي.

اغتيال لينكون كان هو الأول من نوعه في التاريخ الأمريكي، و على مر السنين يعد لينكون واحدا من أفضل ثلاثة رؤساء أمريكيين إلى جانب جورج واشنطن وفرانكلين روزفلت، وذلك حسب ما قاله الباحثون الأكاديميون. بينما جاء اسمه إلى جانب رونالد ريجان وبيل كلينتون حسب اختيارات العامة.

فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي صاحب الأربع فترات رئاسية متتالية

فاز فرانكلين روزفلت ، الرئيس الأمريكي رقم 32 بأربعة فترات رئاسية متتالية ليصبح صاحب العدد الأكبر من بين الرؤساء ، من عام عام 1933 حتى وفاته في عام 1945 ، و قاد الحكومة خلال الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

اعتبر قائدا مهيمنا على الحزب، وقام ببناء تحالف الصفقة الجديدة، وأعاد تنظيم السياسة الأمريكية في نظام الحزب الخامس، وأعاد تحديد الليبرالية الأمريكية خلال الثلث الأوسط من القرن العشرين .

في انتخابات الرئاسة عام 1932، حقق روزفلت نصرا ساحقا على الرئيس الجمهوري هربرت هوفر، تولى روزفلت منصبه بينما كانت البلاد ترزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وبعد انتصاره على شلل الأطفال، وخلال أول مائة يوم في منصبه، أقر روزفلت مجموعة تشريعات اتحادية لم تشهدها البلاد والتي وضعت أساس الصفقة الجديدة – وهي مجموعة من البرامج الاقتصادية لإغاثة الشعب (وظائف حكومية للعاطلين عن العمل)، والانتعاش (النمو الاقتصادي)، والإصلاح (من خلال تنظيم وول ستريت والبنوك والنقل) .

فرانكلين روزفلت

كانت الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق عام 1938 مع غزو اليابان للصين وعدوان ألمانيا النازية، وقدم روزفلت دعما دبلوماسيا وماليا قويا للصين والمملكة المتحدة، في حين ظل محايدا رسميا.

كما منح القروض لبريطانيا والصين في مارس 1941 بموافقة من الكونغرس. بعد الهجوم الياباني المفاجئ على بيرل هاربور في 7 ديسمبر 1941، والذي وصفه بأنه “يوم سيبقى مظلما”.

سعى روزفلت لينال موافقة الكونغرس لإعلان الحرب على اليابان، وتم له هذا في اليوم التالي، قبل أن يعلن الحرب على ألمانيا بعد أيام قليلة ، وحاول ومعه رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين والقائد العام الصيني تشانغ كاي شيك في قيادة الحلفاء ضد ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية والإمبراطورية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وقام بتنفيذ إستراتيجية حرب على جبهتين والتي انتهت بهزيمة قوى المحور وتطوير أول قنبلة ذرية في العالم

كما ظهر أثره واضحا أيضا على إنشاء الأمم المتحدة ونظام بريتون وودز. واصل روزفلت انتصاراته الساحقة في الانتخابات عام 1940 على وينديل ويلكي، وعام 1944 على توماس ادموند ديوي، إلا أن صحته تدهورت بشكل خطير خلال سنوات الحرب، وتوفي بعد 11 أسبوعا على ولايته الرابعة .

جون كينيدي الرئيس الكاثوليكي الأول للولايات المتحدة الأمريكية

تولي جون كينيدي الرئيس الخامس والثلاثين لأمريكا مهام منصبه فى ذروة الحرب الباردة من 20 يناير 1961 حتى اغتياله في 22 نوفمبر 1963 ، وركز في هذه الفترة على إدارة العلاقات مع الاتحاد السوفيتي.

وكينيدي هو عضو في الحزب الديمقراطي، وهو الرئيس الذي الاول الذي يدين بالكاثوليكية وباقي الرؤساء كانوا من البروتستانت.

جون كينيدي

اتسمت فترة كينيدي بالتوترات مع الدول الشيوعية في الحرب الباردة، حيث زاد عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في فيتنام الجنوبية ، كما فشل الجيش الأمريكي عندما حاول الإطاحة بالحكومة الكوبية والرئيس فيدل كاسترو في عملية غزو خليج الخنازير .

عمل كينيدي في الصعيد المحلي على إنشاء فرق السلام ودعم حركة الحقوق المدنية، لكنه لم ينجح في إقرار سياساته الحدودية الجديدة ، واغتيل في مدينة دالاس في 22 نوفمبر 1963 وقتله لي هارفي أوزوالد.

فضيحة ووترغيت تنحي ريتشارد نيكسون عن رئاسته لأول مرة فى تاريخ أمريكا

ريتشارد نيكسون هو الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية ، وتولى منصبه من عام 1969 إلى 1974 و اضطر للتنحي عن منصبه في بداية فترته الرئاسية الثانية خوفا من توجيه تهمة التستر على نشاطات غير قانونية لأعضاء حزبه، بعد فضيحة ووتر جيت تحت وطأة تهدد الكونغرس بإدانته .

قام نيكسون فى بداية ولايته بزيادة التدخل الأمريكي في حرب فيتنام، إلا أنه أنهى هذا التدخل الأمريكي في فيتنام عام 1973.

وقد قام أيضا في عام 1972 بزيارة تاريخية للصين التي فتحت آفاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكان أول من بدأ معاهدات الانفراج الدولي .

ريتشارد نيكسون

على المستوى المحلي الداخلي قامت إدارة نيكسون بشكل عام بتبني سياسات ماعرف بالفدرالية الجديدة وقامت إدارته بمكافحة كل من السرطان والاتجار غير المشروع في المخدرات، وقام بالإشراف على الإنزالات على القمر التي قامت بها ناسا بدءاً من المركبة أبوللو 11 وقلص عمليات الاستكشاف المأهول للفضاء، وتم انتخابه لفترة ثانية عام 1972 بأغلبية ساحقة.

شهدت الفترة الثانية لنيكسون ما يعرف بـ «الحظر العربي للبترول » ، واستقالة نائب الرئيس ، وهذا كان جزءا من الكشف المتتالي لفضيحة ووتر جيت وهي التي كشفت عن سوء سلوك لأفراد من الإدارة الأمريكي واجبره ما حدث ليكون الرئيس الأمريكي الأول والوحيد الذي يقدم أستقالته .

جيمي كارتر راعي اتفاقية السلام وكامب ديفيد فى الشرق الأوسط

جيمي كارتر اسم لرئيس أمريكي تولى حكمه فى فترة هامة من تاريخ الحروب بين مصر وإسرائيل من عام 1977 إلي 1981 ، ونال الرئيس التاسع والثلاثون لـ الولايات المتحدة الأمريكية جائزة نوبل للسلام عام 2002 لعمله فى مركز كارتر بعد فترة رئاسته لنشاطه فى الحياة العامة .

كان لكارتر نشاط واضح على المستوي الخارجي فوقع على اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة قناة بنما والجولة الثانية من محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية (سالت 2) وعودة منطقة قناة بنما إلى دولة بنما ، وكان داعما لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .

عرفت فترته بأزمات منها أزمة رهائن إيران بين عامي 1979-1981، وأزمة الطاقة في عام 1979، وحادثة جزيرة ثري مايلز النووية، والغزو السوفيتي لأفغانستان ــ أنهى كارتر عملية الانفراج في الحرب الباردة وقام بتصعيدها، وقاد المقاطعة الدولية لدورة الألعاب الاولمبية الصيفية عام 1980 في موسكو ــ ردا على الغزو ــ

جيمي كارتر

أنشأ كارتر مركزا يحمل اسمه عام 1982 وسافر على نطاق واسع لإجراء مفاوضات السلام، ومراقبة الانتخابات، والوقاية من الأمراض والقضاء عليها في البلدان النامية، وانتقد بعض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعا إلى حل الدولتين .

رونالد ريجان من ممثل بالسينما لرئيس أمريكا فترتين رئاسيتين

رونالد ريجان سياسي وممثل أمريكي شغل منصب الرئيس الأربعين لـ الولايات المتحدة الأمريكية من 1981 إلى 1989 ، وقبل رئاسته ترك رئاسة نقابة ممثلي الشاشة ليصبح حاكم كاليفورنيا الـ 33 من عام 1967 إلي 1975 .

قام ريجان بتنفيذ مبادرات سياسية واقتصادية ، وحارب المخدرات و قاد حملته لتولى فترة رئاسته الثانية على فكرة « الصباح في أمريكا » وحقق فوزا ساحقا في عام 1984، كما حقق أكبر انتصار في المجمع الانتخابي في تاريخ البلاد.

رونالد ريغان

كانت للشئون الخارجية مكان كبير في هذه فترته الثانية بما في ذلك إنهاء الحرب الباردة، وقصف ليبيا، وقضية إيران كونترا.

ووصف الرئيس ريجان علنا الاتحاد السوفياتي بأنه « إمبراطورية الشر» ، وانتقلت سياسة الحرب الباردة من الانفراج إلى التراجع، من خلال تصعيد سباق التسلح مع الاتحاد السوفييتي خلال محادثاته مع غورباتشوف، والتي بلغت ذروتها في معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، مما أدى إلى تقليص الترسانة النووية للبلدين.

أتت رئاسة ريجان خلال فترة انحسار الاتحاد السوفييتي، وسقط جدار برلين بعد عشرة أشهر فقط من انتهاء ولايته، وانهار الاتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر 1991، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ترك منصبه.

نال ريجان نسبة موافقة قدرها ثمانية وستين في المائة، ولتماثل نسبة فرانكلين روزفلت وبيل كلينتون ، كأعلى تصنيف للرؤساء الذين غادروا منصبهم في العصر الحديث، وكان أول رئيس منذ عهد دوايت أيزنهاور يتولى لفترتين كاملتين، بعد أن فشل خمسة رؤساء قبله في ذلك.

جورج بوش الأب.. الرئيس صاحب السياسيات الخارجية الشهيرة

الرئيس الثالث والأربعون لـ الولايات المتحدة الأمريكية هو جورج بوش الأب والذي تولي من عام 1989 إلى 1993، وظل بوش قبلها يعمل كنائب للرئيس الأمريكي رونالد ريجان 8 سنوات وترأس فريق العمل الإداري حول رفع الضوابط والحرب على المخدرات.

غطت السياسة الخارجية على فترة حكم بوش وكان منها العمليات العسكرية في بنما وحرب الخليج الثانية، وسقوط جدار برلين في عام 1989، وحل الاتحاد السوفيتي بعد عامين.

كما وقع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي شكلت كتلة تجارية تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

دخل بوش في صدام مع الكونجرس، وقام بالتوقيع على زيادة الراتب بعد أن أقرها الكونغرس وشهد الاقتصاد انتعاشا ضعيفا واستمر العجز فى الميزانية ، وخسر الانتخابات عام 1992.

ومع انتصار جورج دبليو بوش في انتخابات الرئاسة عام 2000، أصبح بوش وابنه ثاني أب وابن يتوليان منصب الرئيس، بعد جون آدمز وابنه جون كوينسي آدمز.

كلينتون ثالث أصغر الرؤساء في تاريخ امريكا

تولي وليام كلينتون مهام رئاسة أمريكا بين عام 1993 إلى 2001 وهو الرئيس الثاني والأربعون، و يعد ثالث أصغر الرؤساء في تاريخ البلاد بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي.

اتسمت سياسات كلينتون بالوسطية، حتى اسماها بعض السياسيين بسياسة «الطريق الثالث»، وترأس أطول فترة من التوسع الاقتصادي في زمن السلم في التاريخ الأميركي، ووقع على قانون اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وبعد فشل كلينتون في تمرير قانون إصلاحات الرعاية الصحية، خسر الحزب الديمقراطي أمام نظيرة الجمهوري انتخابات الكونجرس في عام 1994، للمرة الأولى في 40 عاماً.

وفي عام 1996 تم انتخابه لفترة حكم ثانية ليصبح أول رئيس ديموقراطي يتم انتخابه لدورة ثانية منذ فرانكلين روزفلت.

عام 1998، تم عزل كلينتون من منصبه من قبل الكونجرس الأمريكي بعد اتهامه بالحنث باليمين الدستوري وعرقلة العدالة، في القضية التي اشتهرت بعد ذلك بفضيحة مونيكا لوينسكي الجنسية، تمت تبرئة كلينتون من قبل الكونجرس في عام 1999 ليكمل باقي فترة ولايته.

لذلك يعتبر كلينتون هو ثاني رئيس لـ الولايات المتحدة الأمريكية يقال من منصبه.

طالب كلينتون بتدخل الجيش الأمريكي في الحرب الناشبة بين البوسنة وكوسوفو، كما وقع قانون تحرير العراق الذي يدعو إلى إزالة النظام الذي يرأسه صدام حسين، كما شارك في تقدم معاهدة كامب ديفيد، غير محاولاته لحل النزاع في أيرلندا الشمالية والقضية الفلسطينية.

غادر كلينتون المكتب الرئاسي حاصلاً على أعلى نسبة موافقة ورضا من المواطنين الأمريكيين وهي نسبة أعلى من أي نسبة حصل عليها رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية .

جورج بوش الابن وصراع الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر

جورج والكر (دبليو) بوش الثالث والأربعين لـ الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2001 إلى 2009 ، وهو الرئيس الذي وقعت هجمات 11 سبتمبر في عهده ــ بعد 8 أشهر ــ ، ليطلق ما سماه « الحرب على الإرهاب » وهي حملة عسكرية دولية شملت الحرب في أفغانستان عام 2001 وحرب العراق في عام 2003.

وكان لبوش نشاط محلي كبير أيضًا، منها إصلاح الضمان الاجتماعي، وتعديل الدستور لحظر زواج المثليين، وقانون باتريوت، وقانون عدم ترك أي طفل، وقانون حظر الإجهاض للولادة الجزئية، وشملت ولايته مناقشات وطنية حول الهجرة، والضمان الاجتماعي، والمراقبة الإلكترونية، والتعذيب.

تلقى بوش انتقادات كبيرة ومتزايدة من جميع الأطياف السياسية في فترة رئاسته الثانية لطريقة تعامله مع حرب العراق وإعصار كاترينا وغيرها من التحديات، ووسط هذا الانتقاد، استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على الكونجرس في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2006 .

الرئيس الأول من أصول أفريقية باراك أوباما ينال الحكم لفترتين

باراك أوباما هو الرئيس الرابع والأربعون لـ الولايات المتحدة الأمريكية من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض.

حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة.

قام أوباما بتغيير الإستراتيجية الأمريكية للحرب عن طريق زيادة عدد القوات في أفغانستان وخفضها في العراق ، وفي 18 فبراير 2009 أعلن أن القوات الأمريكية في أفغانستان سيتم دعمها بإرسال 17,000 جندي، مؤكداً أن من الضروري زيادة استقرار الوضع المتدهور في أفغانستان، كما أعلن في نفس العام أن العمليات القتالية في العراق ستنتهى في غضون 18 شهرا.

ترامب.. الملياردير الذي طرق باب البيت الأبيض فنال المنصب لفترة رئاسية واحدة

الملياردير الأمريكي دونالد ترامب هو الشخصية الذي نالت قسطا واسعا من الحديث الإعلامى والصحفي العالمي خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا لما قام به خلال الانتخابات الأمريكية التي نافس فيها بايدن على فترة رئاسية أخري وخسرها أمام المرشح الديمقراطي.

هو الرئيس الخامس والأربعون لـ الولايات المتحدة الأمريكية، تولى منصبه في يناير عام 2017 ، بجانب ثرائه الكبير فهو وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب، وادار مشاريع وشركات ومنتجعات ترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.

دونالد ترامب

وخلال فترة حكمه لـ الولايات المتحدة الأمريكية أمر بحظر السفر على مواطني العديد من الدول ذات الغالبية المُسلمة، متذرعا بالمخاوف الأمنية، وسن ضرائب عدة، وأمر بإلغاء التأمين الصحي الفردي الإجباري.

وأتبع أجندة «أمريكا الأولى»، وسحب الولايات المتحدة من مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، ومن اتفاق باريس المتعلّق بتغيّر المناخ، ومن الاتفاق النووي الإيراني أيضا، واعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفرض رسوما جمركية على الواردات أدّت إلى إشعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وحاول التفاوض مع كوريا الشمالية ساعيا إلى نزع سلاحها النووي.