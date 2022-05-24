«جووو دليفري» تعلن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 5 ملايين دولار في مصر

أعلنت شركة “جووو دليفري” المتخصصة في الحلول التقنية لخدمات توصيل الطلبات في السوق المصرية، عن إغلاق جولة استثمارية من الفئة (Pre-seed) مع مستثمرين ملائكيين، بقيمة استثمارات 5 ملايين دولار، حيث إن تلك الاستثمارات لزيادة توسع نشاطها في مصر.

وتقدم “جووو” خدماتها حاليًا من خلال تطبيق على الهواتف الذكية يحتوي على العديد من الخدمات في ذات المجال، من خلال تجربة سلسة ومتميزة حيث يُسهّل التطبيق توصيل “الاحتياجات الفورية” وذلك من خلال تطبيق “جووو” المتوفر على متجر أبل ومتجر جوجل ومتجر هواوي للتطبيقات، يطلب المستخدمون المنتجات من أي متجر من المتاجر المتوفرة على التطبيق ومن ثم يقوم مندوبي “جووو” بشراء تلك المنتجات نيابة عن المستهلك وتسليمها للعميل على الفور خلال مدة قصيرة.

وأكد ياسر حسن، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، على شدة تنافسية العاملين بخدمات توصيل الطلبات على العملاء في مصر، إذ أن ما يميز خدمات “جووو” أنها أكثر شمولية في توصيل مختلف الطلبات، وليس الطعام فقط، “جووو” يساعدك للحصول على الاحتياجات من الادوية والخضار والفاكهة والسوبر ماركت وأكثر بكثير.

وأضاف: الشركة لديها معرفة كبيرة بطبيعة السوق المحلي، وهو ما مكنها من تطوير منتج يخدم التطلعات ويضمن أفضل تجربة للمستخدمين”.

وأكد أن عوامل نجاح “جووو” في المرحلة الحالية هي تطوير قدرتنا التقنية وبناء فريق العمل المتجانس والمتميز والذي يمكننا من النمو والتوسع فطموحنا لا يتوقف ولا حدود له. وها نحن خلال العامين الماضيين نؤكد على قوة حضورنا وقدرتنا على تحقيق النمو المنشود.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا في نشاط الشركات الناشئة، خاصة في قطاع توصيل الطلبات الذي تجاوزت عوائده السنوية في هذه المنطقة 9 مليارات دولار في مارس الماضي، وقد نما سوق توصيل الطلبات في مصر بنسبة 8% خلال العام الماضي، ليبلغ حجم سوق توصيل الطعام بالكامل 2.5 مليار دولار.

وتأسست شركة “جووو” لتوصيل الطلبات في مصر في 2020، وتعمل في صناعة توصيل الطلبات للمستهلكين بشكل عام، وخلال هذه المدة استطاع فريق عمل “جووو” ابتكار وتطوير تجربة سلسة للمستخدمين مما ساعد جذب أكثر من 100الف مستخدم في اول 6 شهور وتعمل الشركة حالياً على زيادة تواجدها في السوق المصري والانتشار في باقي أسواق المنطقة العربية للاستفادة من فرص النمو المتاحة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. https://goooapp.com

ويرى فريق عمل “جووو” إن زيادة حجم الطلب على خدمات التوصيل السريعة تعطي لتطبيق “جووو” فرصة للمنافسة ويزيد من قدرة “جووو” على المنافسة ما حققته من كسب ثقة ورضى المستخدمين ففي خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال التعاقد مع وبناء العلاقات مع شركائها من المتاجر ومحلات السوبر ماركت والمطاعم بمعدل نمو 15% شهريا وزيادة في عدد العملاء المستفيدين بخدمات “جووو” بمعدل 20% شهريا وهو ما يدل على نجاح ونضج نموذج عمل “جووو”.

وتضم جووو فريقًا متعدد الخبرات بالإضافة إلى أسطول من مندوبي التوصيل يزيد عددهم عن 3000 الاف مندوب، يقدم خدماته في القاهرة والجيزة وطنطا.

وانطلقت خدمات “جووو” من الأقاليم لتوفر خدماتها للفئة الأقل وصولا والأكثر احتياجا وهو ما يميز “جووو”. وتسعى “جووو” من خلال هذه الجولة لتطوير قدراتها التقنية، والعمل على تحديث وتطوير خدماتها لرفع مستوى رضاء عملائها، إضافة إلى الاستمرار في التوسع وتسريع النمو في السوق المصري الواعد. حيث تسعى لزيادة نموها في المناطق الحالية وفتح مناطق جديدة خلال هذا العام لتكون في مقدمة الشركات المقدمة لخدمات التوصيل.

بالإضافة إلى التقنية فإنه من المتوقع ان تفتح “جووو” أكثر من 10الاف فرصه عمل للشباب والشابات كنتيجة للتوسعات المحلية وما قد يتبعها من توسعات إقليمية والتي تعتبر بداية الانطلاق الفعلي لخدمات “جووو” في مصر وقريبا في باقي المنطقة العربية.