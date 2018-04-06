جوهر نبيل: بطولات الأهلي تدعو للفخر.

أشاد جوهر نبيل ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، بحصد البطولة الإفريقية على حساب طلائع الجيش.

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي، إن فوز النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية للرجال الذي جاء بعد أيام من تتويج السيدات بالبطولة الإفريقية أمر يدعو كل أهلاوي للفخر.

وأوضح نبيل أن فريق طائرة الأهلي رجال نجح في الفوز ببطولة هي الأقوى في تاريخ أفريقيا من حيث عدد الفرق المشاركة بها ومن حيث التنظيم المثالي والإحترافية في كافة النواحي، مضيفاً أن التتويج بالبطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي والثالث عشر في التاريخ إنجاز جديد يحسب لهذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مصيلحى.

وأعرب عضو مجلس إدارة الأهلي عن ثقته في قدرة فرق اليد بالنادي رجال وسيدات على تكرار نفس الإنجاز عندما يستضيف الأهلي البطولة الأفريقية لكرة اليد سيدات ورجال في الفترة المقبلة ومن قبلهما مباراة سوبر اليد رجال والذي يسعى رجال الأهلي للفوز به.

و فاز الأهلي ببطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد التغلب على طلائع الجيش 3/ صفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، علي صالة الأمير عبد الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ختام البطولة التي نظمها الأهلي علي مدار الأيام الماضية و اختتمت مساء اليوم