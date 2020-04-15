جون هوبكنز: نصف مليون متعافي من كورونا حول العالم

وفاة نحو 129 ألف شخص حتى الآن

قفز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من نصف مليون شخص وفقا لإحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت الإحصاءات، الأربعاء، أن عدد المتعافين سجل 502.38 ألف شخص حول العالم، من إجمالي 2 مليون مصاب.

ولفتت جون هوبكنز إلى وفاة نحو 129 ألف شخص حتى الآن.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر في عدد الإصابات بأكثر من 609 ألف شخص، ثم إسبانيا بـ 177.6 ألف شخص.

وفي المرتبة الثالثة جاءت إيطاليا بـ 162.4 ألف شخص ثم ألمانيا بـ 132.5 ألف شخص ثم فرنسا خامسا بـأكثر من 131 ألف إصابة.

وبحسب جون هوبكنز حلت بريطانيا في المركز السادس تلتها الصين ثم إيران ثم تركيا ثم بلجيكا عاشرا.

وتصدرت إيطاليا دول العالم من حيث الوفيات بـ 21.067 ألف وفاة تلتها إسبانيا ثم فرنسا ثم بريطانيا.

وجاءت الصين على أس الدول من حيث المتعافين بنحو 78 ألف متعافي تلتها ألمانيا بـ 72.6 ألف متعافي ثم إسبانيا ثم الولايات المتحدة ثم إيران ثم إيطاليا ثم فرنسا.