جون نورمان: بيع 100 ألف تذكرة قبل افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بأستراليا

قال جون نورمان رئيس الشركة المنظمة للمعرض الأثري المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة” بأستراليا، إن هذا المعرض سيحقق نجاحاً كبيراً، حيث تم بيع ما يقرب من 100 ألف تذكرة حتى الآن قبل افتتاح المعرض بسيدني بحوالي شهر.

وثمن نورمان التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والشركة المنظمة للمعرض، والذي نشأ منذ عام 2005 منذ تنظيم معرض توت عنخ آمون، أملا في استمرار هذا التعاون وتحقيق المزيد من النجاحات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية، وعالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وجون نورمان رئيس الشركة المنظمة للمعرض، والسفير دومنيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، وRon Tan الرئيس التنفيذي لشركة Neon Global Group المنفذة للمعرض.