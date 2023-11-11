جون ليوي أكرا: افريكسيم بنك يمتلك خطة واضحة لتنمية التجارة البينية الأفريقية

أكد رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك السابق، جون ليوي أكرا، إن البنك لديه استراتيجية واضحة لتنمية التجارةالبينية في القارة الأفريقية بالتوازي مع التحديات التي شهدتها المنطقة بداية من تداعيات فيروس كورونا قبل عامين وصولا إلى الأزمةالروسية الأوكرانية ثم بالأزمات الجيوسياسية الراهنة.

وقال خلال كلمته اليوم بفعاليات جلسة منتدي التجارة والاستثمار على هامش الملتقي السنوي الثالث لمعرض التجارة الأفريقية IATF2023 الذي تستضيفه مصر من 9 الي 15 نوفمبر الجاري، إن الاستعمار الأجنبي على إفريقيا أثر على التنمية في القارة السمراء خصوصا فيما يتعلق بالتجارة البينية وتصدير الخامات في صورتها الأولية.

وأكد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محركا لقواعد اللعبة في القارة الأفريقية، في مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والتغييرات المناخية وضعف أرقام التجارة البينية الأفريقية بسبب تدني خدمات البنية التحتية ونقص المعلومات.

وأشار إلى وجود جهود للبنك لتحقيق التكامل مع الدول الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعد أحد استراتيجيات التنميةالمستدامة 2063 التي ينفذها الاتحاد الأفريقي والبنك.

وأكد اكرا أن هناك اهتماما بدعم الاستثمارات الأفريقية البينية باعتبارها أحد وسائل تنمية التجارة البينية وكذلك الاعتمادات على منصات التدريب ودعم العلاقات بين البلدان الأفريقية من خلال وضع إطار لتهيئة الاستثمارات المشتركة بما ينعكس على تعزيز الصادرات ويفتح أسواق جديدة واستكمال مسارات التنمية.