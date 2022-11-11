جون كيرى: 10 ملايين دولار لإنشاء مركز بمصر لتعزيز القدرة على مكافحة تغير المناخ

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، أن الولايات المتحدة ستدعم إنشاء مركز في مصر بمبلغ 10 ملايين دولار يتعلق بالامتياز والتدريب وتعزيز القدرة على مكافحة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنها ستقدم أيضًا 25 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف وهذا المبلغ سيكون بمثابة محفز لتنفيذ عدد من البرامج بمساعدة الحكومة المصرية.

وقال كيري – خلال مشاركته في جلسة بعنوان الإسراع من جهود التكيف في أفريقيا، وذلك على هامش قمة المناخ (cop 27) – إن الدولة المصرية أثلجت صدور قادة العالم خلال الـ 6 أيام الماضية في قمة المناخ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتشرف بأن تشارك مصر في مكافحة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتفاق جلاكسو وذلك لتمويل جهود التكيف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساهم بالكثير من الموارد المالية لأن جهود التكيف تحتاج إلى هذه الموارد في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 12 مليار دولار وتسعي للحصول على ثلاثة مليارات دولار إضافية من الكونجرس، وقدمت طلبًا لهذا وتأمل أن تنجح في ذلك، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن تخصيص 150 مليار دولار لعدد من برامج التكيف في أفريقيا لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ أن بلاده ملتزمة في العمل مع شركائها لتقديم كافة أوجه الدعم للدول الهشة والضعيفة ومساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخي.

متابعًا أن الدول المتقدمة والأقل نموا والنامية والاقتصادات الناشئة تعثرت مما يتطلب بذل كافة الجهود لمساعدة تلك الدول.