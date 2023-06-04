جون بيير:4محاور رئيسية لاستراتيجية كريدي أجريكول للتنمية المستدامة

قال جون بيير ترينيل العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول إن استراتيجية مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية المجتمعية ترتكز على 4 محاور رئيسية.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تنمية مجتمعيه باستخدام الطاقة النظيفة أن المحاور الأربعة تضم الصحة والتعليم وريادة الأعمال والبيئة.

وأشار إلى أن التعاون مع شنيدار اليكتريك يهدف إلى إطلاق مشروعات للتنمية المستدامة بداية في محافظة المنوفية من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وتابع نعتزم من هذا التعاون المشترك تمكين القرى من أجل تحقيق الرفاة وتوفير جودة الحياة من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن كريدي أجريكول يعمل جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات على مجابهة التغيرات المناخية من خلال رفع كفاءة المؤسسات بما يتواءم مع المسئولية المجتمعية للشركات.