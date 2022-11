جونسون كنترولز تشارك في قمة المناخ COP27

أعلنت “جونسون كنترولز العربية”، العاملة في المجالات التقنية الصناعية، والمزود للحلول المتكاملة عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، أكبر وأهم مؤتمر سنوي متعلق بالمناخ على مستوى العالم.

وبمشاركتها في المؤتمر العالمي، ستقود “جونسون كنترولز العربية” المحادثات التي تعيد تأكيد التزامها بالحد من انبعاثات الكربون في سلاسل التوريد الخاصة بها بالكامل – بداية من المواد الخام إلى عمليات التصنيع والنقل، والمعالجات النهائية – بهدف جعل العالم أكثر أمانا وأكثر قدرة على التكيف مع المناخ.

جلسات الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون كنترولز”

خلال قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022، سيشارك جورج أوليفر، الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون كنترولز” في جلستين نقاشيتين، تعقد الأولى في 8 نوفمبر تحت عنوان “SMI Sustainable Buildings Taskforce”، وتعقد الجلسة الثانية في 9 نوفمبر تحت عنوان “JCI Panel with BRT”.

دراسة للرئيس التنفيذي لشركة “جونسون كنترولز العربية”

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون كنترولز العربية”، بتقديم دراسة بعنوان “Johnson Controls Arabia’s approach towards decarbonization and net zero building: smart HVAC deployment case study” في جناح المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هذه المشاركات، سيعرض فريق القيادة في “جونسون كنترولز” إجراءات الشركة الطموحة وذات المصداقية نحو اعتماد نهج متكامل في استراتيجيتها للاستدامة بجانب مضاعفة جهودها لإطلاق فرص جديدة في السوق مع ضمان الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي وحمايته في نفس الوقت.

وستوضح هذه المناقشات كيف قاد المدراء التنفيذيون مؤسساتهم للانتقال بها من التعهدات إلى العمل والتنفيذ وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة والاستفادة من الشراكات المبتكرة عبر سلسلة القيمة الخاصة بهم التي تدفع نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والوصول إلى هدف الانبعاثات الصفرية.

جورج اوليفر : نعمل على تخفيف آثار تغير المناخ

وتعليقا على المشاركة في قمة المناخ، قال جورج أوليفر، الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون كنترولز” : ” نحن فخورون جدًا بمشاركتنا في هذا الحدث العالمي والذي سيكون بلا شك معلمًا رئيسيًا في رحلة العالم نحو التخفيف من آثار تغير المناخ و نثق تمامًا أنه من خلال مشاركتنا، سنقوم بتسريع الخطوات القوية التي اتخذناها من أجل معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في حياتنا وتحقيق أهداف الاستدامة قصيرة وطويلة الأجل”.

مهند الشيخ : نأمل أن نواصل المشاركة في مثل هذه المحادثات الهادفة التي تحفز الصحوة البيئي للبلاد

وأضاف الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون كنترولز العربية”: “في نهاية المطاف، لم تكن هناك فرصة أفضل من هذه الفرصة لكي ننضم إلى التضامن العالمي ضد تهديدات تغير المناخ، من خلال السعي إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات وبيئتنا، وهي الاستراتيجية التي لطالما وضعناها في طليعة مهمتنا، ونأمل أن نواصل المشاركة في مثل هذه المحادثات الهادفة التي تحفز الصحوة البيئية في البلاد، خاصة مع تزايد الوعى حول حركة الاستدامة، ولا يسعنا الانتظار حتى نرى تأثير مؤتمر COP27 “.

جدير بالذكر أنه ومنذ تأسيسها، تفخر شركة “جونسون كنترولز “بأنها تقود الطريق نحو تحقيق الاستدامة – ليس فقط للعملاء، ولكن في ممارسات الأعمال الخاصة بها. حيث تعد الشركة من أوائل الشركات في المنطقة التي صممت وهندست وقدمت منتجات وخدمات وحلول مستدامة لا تعمل على تحسين استهلاك الطاقة فحسب، بل توفر أيضًا أعلى مستوى من الراحة والأمان لجميع المجتمعات التي تعمل فيها.

وتعد من أوائل الشركات الصناعية التي أبلغت عن الانبعاثات في عملياتها وتعهدت بتخفيضها، مما قلل من كثافة انبعاثات الكربون بأكثر من 70% منذ عام 2002. وفي العام المالي 2021، تم استثمار 78% من أبحاث وتطوير منتجات الشركة في ابتكارات متعلقة بالمناخ لتطوير محفظتها من المنتجات والخدمات المستدامة.