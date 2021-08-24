سيـــاســة

جونسون: طالبان يجب ألا تمنع أحد من مغادرة أفغانستان

أكد جونسون على أن مجموعة السبع تتمتع بنفوذ كبير للغاية، اقتصاديا ودبلوماسيا، وسياسيا
أيمن عزام 9:26 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 9:26 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن مجموعة السبع اتفقت على أن حركة طالبان يجب أن تتيح مغادرة أفغانستان للراغبين في ذلك ،

وكشف جونسون عن أن المجموعة أقرت خطة للتعامل مع حركة طالبان شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد حتى بعد انتهاء مهلة تنقضي في 31 أغسطس.

إتاحة خيار مغادرة أفغانستان

أضاف جونسون في ختام اجتماع طارئ عبر الإنترنت لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى “ما فعلناه اليوم في مجموعة السبع هو أننا… اتفقنا ليس فقط على منهج مشترك في عمليات الإجلاء، ولكن أيضا على خارطة طريق للتعامل مع طالبان”.

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وأوضح “شرطنا الأول هو أن عليهم تقديم ضمانات… حتى 31 أغسطس وما بعده، بخصوص المرور الآمن للراغبين في الخروج”.

وأضاف “سيقول بعضهم إنهم لا يقبلون هذا، وأتمنى أن يدرك البعض ما يعنيه ذلك لأن مجموعة السبع تتمتع بنفوذ كبير للغاية، اقتصاديا ودبلوماسيا، وسياسيا”.

وقال جونسون إن حجب مبالغ ضخمة من الأموال هو خيار ضمن أدوات “النفوذ الهائل” الذي يمكن أن تمارسه مجموعة السبع على طالبان بعد سيطرتها على البلاد.

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وأضاف “ما نقوله هو أن أفغانستان لا يمكن أن تتحول مرة أخرى إلى أرض خصبة للإرهاب، ولا يمكن أن تكون دولة مخدرات، كذلك يتعين تعليم الفتيات حتى سن 18 عاما”.

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بقلم أيمن عزام

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