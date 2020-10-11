جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي بشروط أستراليا

خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي لكنها حصلت على مهلة عام واحد لإجراء مفاوضات تجارية،

أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط التي اتبعتها أستراليا مع الكتلة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وتحدث جونسون، السبت الماضي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت فرنسا أن عدم إبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضل من توقيع اتفاق سيئ بشأن مصايد الأسماك.

والشهر الماضي، قال جونسون إنه أمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مهلة زمنية حتى 15 أكتوبر فقط لتوقيع اتفاق بريكست للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وحذر جونسون، قائلا “إذا لم نتمكن من إحراز تقدم بحلول 15 أكتوبر فإن بريطانيا ستقبل بالخروج بدون اتفاق”

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي لكنها حصلت على مهلة عام واحد لإجراء مفاوضات تجارية، والفشل في الوصول إلى اتفاق سيجعل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.