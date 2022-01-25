«جونسون» الأمريكية تتوقع قفزة في مبيعات لقاحات كورونا في 2022

أوردت الشركة مبيعات بقيمة 2.39 مليار دولار من جرعات كورونا عام 2021

قالت شركة جونسون&جونسون الأمريكية الثلاثاء إنها ستحقق مبيعات بقيمة 3.5 مليار دولار من لقاح كورونا في عام 2022، مسجلة قفزة بنسبة 46% في مبيعات الجرعات التي كانت سيئة الأداء مقارنة بالمنافسين.

وقالت الشركة إنها ستتخذ موقفا أكثر جراءة بخصوص صفقات وحدات الأجهزة الطبية، بحسب وكالة رويترز.

فاقت توقعات إيرادات جونسون&جونسون لعام 2022 تقديرات حي المال في وول ستريت التي تم خفضها بفعل مخاوف السلامة وتدني معدلات تلقي الجرعات في الولايات المتحدة.

وأوردت الشركة مبيعات بقيمة 2.39 مليار دولار من جرعات لقاح كورونا عام 2021، أي أقل من مستهدفها البالغ 2.5 مليار دولار.

وشهد ذلك العام توعكات في التصنيع ومخاوف السلامة والطلب غير المنتظم على اللقاح الذي وصف يوما بأنه أداة واعدة لتطعيم السكان في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتتوقع شركة فايزر، مقابل هذا، تحقيق مبيعات بقيمة 29 مليار دولار عام 2022 من لقاح كورونا الذي طورته بالتعاون مع شريكها الألماني بايونتيك. وتتوقع شركة مودرنا تحقيق مبيعات بقيمة 18.5 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتخطط شركة جونسون&جونسون لفصل وحدتها المعنية بصحة المستهلكين والتركيز على أعمالها الضخمة في مجال تصنيع الدواء.