«جونسون آند جونسون» للأدوية تحقق 806 ملايين جنيه مبيعات بالربع الأول من 2023

سجلت

«جونسون آند جونسون» للأدوية مبيعات بقيمة 806 ملايين جنيه، خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وحذَّرت الشركة من أثر ارتفاع معدلات التضخم على تكاليف إنتاجها، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض حادّ في مبيعات عقّارها “Stelara”، بعد توجه الولايات المتحدة بإلغاء حماية براءة الاختراع لهذا الدواء، خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من تسجيل الشركة إيرادات لامست 25 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي، فإنها سجلت خسائر في الفترة نفسها قُدّرت بقيمة 68 مليون دولار.

وأرجعت الشركة تسجيل خسائر بسبب تسجيلها مصاريف تصل إلى 7 مليارات دولار تتعلق بإفلاس وحدتها “LTL” للإدارة، في محاولة لتسوية أكثر من 38 ألف دعوى قضائية تتهم منتجات الشركة بالتسبب في السرطان.

وتعدّ جونسون آند جونسون شركة أمريكية مساهمة متعددة الجنسيات، تأسست في عام 1886؛ لتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، ذات أسهم عادية وهي من مكونات مؤشر “داو جونز” الصناعي.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيو برونزويك، ونيو جيرسي، ولديها نحو 250 شركة تابعة، ولها عمليات في أكثر من 57 دولة، ومنتجاتها تُباع في أكثر من 175 دولة حول العالم.

أوقفت شركة الأدوية الأمريكية إنتاج لقاحها ذي الجرعة الواحدة المضادّ لـ«كوفيد-19»”، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

كشف التقرير عن توقف شركة الأدوية العالمية، العام الماضي، عن إنتاج اللقاح بمصنع في ليدن بهولندا، والذي كان المرفق الوحيد الذي تم فيه تصنيع جرعات قابلة للاستخدام من اللقاح.

واستخدمت شركة جونسون آند جونسون المصنع للعمل على عقّار تجريبي يُحتمل أن يكون أكثر ربحية، ويمكن أن يحمي من فيروس غير ذي صلة يطول الجهاز التنفسي، وفقًا للتقرير.