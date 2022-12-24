«جونسون آند جونسون» للأدوية تحقق 1.2 مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «جونسون آند جونسون» للأدوية مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات شركة «جونسون آند جونسون» إلى 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021 بسوق الدواء المصرية.

أوقفت شركة الأدوية الأمريكية إنتاج لقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ«كوفيد-19»”، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»

كشف التقرير عن توقف شركة الأدوية العالمية العام الماضي إنتاج اللقاح بمصنع في ليدن بهولندا، والذي كان المرفق الوحيد الذي تم فيه تصنيع جرعات قابلة للاستخدام من اللقاح.

واستخدمت شركة جونسون آند جونسون المصنع للعمل على عقار تجريبي يحتمل أن يكون أكثر ربحية، ويمكن أن يحمي من فيروس غير ذي صلة يطال الجهاز التنفسي، وفقًا للتقرير.

وعلق الشركة على التقارير الإعلامية حول إيقاف الإنتاج بالمصنع، لكنها قالت في بيان صحفي إن لديها حاليًا ملايين الجرعات من لقاح كوفيد-19 الخاص في المخزون ونواصل الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الاتحاد الإفريقي.

وتعد جونسون آند جونسون شركة أمريكية مساهمة متعددة الجنسيات، تأسست في عام 1886؛ لتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية. ذات أسهم عادية وهي إحدى مكونات مؤشر داو جونز الصناعي.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيو برونزويك، ونيو جيرسي، ولديها نحو 250 شركة تابعة، ولها عمليات في أكثر من 57 دولة، ومنتجاتها تباع في أكثر من 175 دولة حول العالم.

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية للأدوية ارتفاع أرباحها، خلال الربع الثالث، من العام الحالي، متجاوزة توقعات المحللين، وبلغت إيرادات الشركة 4.46 مليار دولار أو 1.68 دولار للسهم، مقارنة مع 3.67 مليار دولار أو 1.37% للسهم، خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، خلال الربع الثالث، مقارنة مع 23.34 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.