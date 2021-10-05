«جونسون آند جونسون» تسعى لمنح جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»

جرعة تنشيطية بعد 56 يومًا من الجرعة الأولية وفرت حماية بنسبة 94% من أعراض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة

قالت شركة “جونسون اند جونسون” يوم الثلاثاء، إنها قدمت بيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ لجرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو يزيد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي تقديم الطلب بعد أن حددت الإدارة الأسبوع الماضي اجتماعًا في 15 أكتوبر الحالي للجنتها الاستشارية للخبراء، لمناقشة ما إذا كانت ستسمح بإعطاء جرعة ثانية من لقاح “جونسون آند جونسون” أحادي الجرعة.

وقالت الشركة إن طلبها تضمن بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة وجدت أن جرعة تنشيطية بعد 56 يومًا من الجرعة الأولية وفرت حماية بنسبة 94 % من أعراض “كوفيد-19” في الولايات المتحدة الأمريكية، وحماية 100 % من الأعراض الشديدة، بعد 14 يوما على الأقل من الجرعة التنشيطية.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “«كورونا”، حتى يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 824 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 236 مليونا و196 ألف إصابة، تعافى منهم 213 مليونًا، وما يقارب من 259 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 345 ألفا و318 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،048 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (883 وفاة)، وأميركا (677 وفاة)، والهند (254 وفاة)، وتركيا (248 وفاة)، وإيران (238 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (73،729 إصابة)، وبريطانيا (35،077 إصابة)، وتركيا (28،810 إصابات)، وروسيا (25،781 إصابة)، والهند (16،762 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (722،268 وفاة)، والبرازيل (598،185 وفاة)، والهند (449،283 وفاة)، والمكسيك (279،104 وفيات)، وروسيا (210،801 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (44،682،835 إصابة)، والهند (33،853،048 إصابة)، والبرازيل (21،478,546 إصابة)، وبريطانيا (7,934,936 إصابة)، وروسيا (7,612,317 إصابة).