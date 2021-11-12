«جونسون آند جونسون» تخطط للانقسام إلى شركتين

تتوقع جونسون آند جونسون أكبر شركة منتجات عناية صحية بالعالم مبيعات سنوية من 94.1 مليار دولار إلى 94.6 مليار دولار

تخطط شركة جونسون آند جونسون الأمريكية للعقاقير ومنتجات العناية بالجسم لتقسيم أنشطتها إلى شركتين فى أكبر عملية إعادة هيكلة فى تاريخها البالغ 135 عاما فى الولايات المتحدة وسينتج عن خطة الانقسام شركة تركز على منتجات العناية بالبشرة وليسترين وبودرة الأطفال والأخرى تركز على الأدوية والوصفات الطبية للأمراض الأكثر خطورة مثل كوفيد 19 بعد أن حقق لها اللقاح الذى ابتكرته للتطعيم ضد فيروس كورونا أرباحا طائلة هذا العام الذى يتزامن مع احتفالها بمرور 75 عاما على إدراجها فى بورصة نيويورك.

وتتوقع جونسون آند جونسون أكبر شركة منتجات عناية صحية بالعالم مبيعات سنوية من 94.1 مليار دولار إلى 94.6 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة جونسون آند جونسون توقعت سابقا مبيعات سنوية من 93.8 مليار دولار إلى 94.6 مليار دولار.

وحققت شركة الأدوية الأمريكية مبيعات بحوالى 502 مليون دولار من لقاح كورونا الخاص بها في الربع الثالث فقط لتتجاوز التوقعات.

وتعد خطة جونسون اند جونسون حدث نادر فى صناعة الأدوية ومنتجات الرعاية الطبية التى تتميز عادة بالنشاط البطئ والثابت نوعا.

جونسون آند جونسون تتجه للقاحات الأوبئة

وتتميز الشركة الأمريكية ببيع منتجات ترطيب الجسم للنساء والأطفال وشامبوهات الشعر، واتجهت مؤخرا لابتكار لقاحات الأوبئة مثل فيروس كورونا المميت.

واكتشفت جونسون اند جونسون بعد ظهور وباء كورونا أن تطوير وتسويق اللقاحات والأدوية اللازمة للأمراض الخطيرة تحقق أرباحا سريعة وكبيرة.

وأعلنت شركة جونسون اند جونسون ببياناتها المالية للربع الثالث والتي تجاوزت توقعات وول ستريت ارتفاع ربحية سهمها إلى 2.6 دولار.

وزادت إيرادات الشركة إلى 23.34 مليار دولار مقابل توقعات توقفت عند 21.72 مليار دولار عن الربع الثالث من العام الجارى.

ورفعت شركة جونسون توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى ما بين 9.77 دولار أميركي للسهم و 9.82 دولار أميركي للسهم.

ارتفاع إيرادات الشركة الأمريكية من لقاح كوفيد 19

وكانت شركة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تتوقع فى بداية العام الحالى أرباحا من 9.60 دولار إلى 9.70 دولار للسهم الواحد.

وتقترب إيرادات الشركة من بيع أدوية السرطان والمعدات الطبية والآلات الجراحية من أكثر من 80 مليار دولار هذا العام.

كما تتوقع شركة جونسون ان جونسون أن ترتفع مبيعات منتجات العناية بالبشرة لأكثر من 16 مليار دولار بنهاية العام الحالى. التطعيم ضد فيروس كورونا

وقال جواكين دواتو الذى من المتوقع أن يصبح الرئيس التنفيذى للشركة اعتبارا بيناير المقبل أن التقسيم سيحقق فاعلية أكبر للموارد.

وأعلنت شركة J&J hGlvd;dm أن التقسيم المرتقب إلى شركتين سيتم فى غضون 18 إلى 24 شهرًا من الآن.

وأكد أيضا الرئيس المرتقب للشركة أن التقسيم سيساعد على دفع نمو أنشطتها وزيادة إيراداتها وتعزيز قيمتها السوقية برفع أسعار أسهمها.

ويرى دواتو أن كل شركة ناتجة ستستخدم بفاعلية أكبر الموارد المخصصة لها لتصنيع منتجات الرعاية الصحية والأدوية اللازمة للمستهلكين.