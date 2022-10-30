«جونسون آند جونسون» تحقق مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في 2021

حققت شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021 بسوق الدواء المصري.

وتعد جونسون آند جونسون شركة أمريكية مساهمة متعددة الجنسيات، تأسست في عام 1886؛ لتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية. ذات أسهم عادية وهي إحدى مكونات مؤشر داو جونز الصناعي.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيو برونزويك، ونيو جيرسي، ولديها نحو 250 شركة تابعة، ولها عمليات في أكثر من 57 دولة، ومنتجاتها تباع في أكثر من 175 دولة حول العالم.

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية للأدوية ارتفاع أرباحها، خلال الربع الثالث، من العام الحالي، متجاوزة توقعات المحللين، وبلغت إيرادات الشركة 4.46 مليار دولار أو 1.68 دولار للسهم، مقارنة مع 3.67 مليار دولار أو 1.37% للسهم، خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1.9%، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، خلال الربع الثالث، مقارنة مع 23.34 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوقفت شركة الأدوية الأمريكية «جونسون آند جونسون» إنتاج لقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ”كوفيد-19″، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

وأشار التقرير إلى أن شركة الأدوية أوقفت العام الماضي بهدوء الإنتاج في مصنع في ليدن بهولندا، والذي كان المرفق الوحيد الذي تم فيه تصنيع جرعات قابلة للاستخدام من اللقاح، مما قد يلحق الضرر بعملائها، بما في ذلك الدول النامية التي تفضل جرعة واحدة من عقار J&J على بدائل مزدوجة الجرعة.

وبدلا من ذلك، استخدمت الشركة المصنع للعمل على عقار تجريبي، يحتمل أن يكون أكثر ربحية، يمكن أن يحمي من فيروس غير ذي صلة يطال الجهاز التنفسي، وفقًا للتقرير.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة جونسون آند جونسون توقعت سابقا مبيعات سنوية من 93.8 مليار دولار إلى 94.6 مليار دولار.