جونسون آند جونسون : الجرعة المعززة تزيد الحماية من كورونا إلى 94%

يضغط الرئيس جو بايدن من أجل إعطاء جرعات معززة في مواجهة تزايد الإصابات التي تستدعي دخول المستشفيات بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا

قالت شركة “جونسون آند جونسون” يوم الثلاثاء، إن إعطاء جرعة ثانية من لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بعد نحو شهرين من الجرعة الأولى زاد من فاعلية اللقاح في مقاومة الإصابة المتوسطة إلى الشديدة من المرض إلى 94 في المئة في الولايات المتحدة من 70% بعد جرعة واحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وستساعد هذه البيانات الشركة في دعم طلبها من الهيئات التنظيمية الأمريكية إقرار جرعة معززة حتى مع تأكيدها على فعالية لقاحها ذي الجرعة الواحدة كوسيلة للحد من جائحة فيروس كورونا.

ويضغط الرئيس جو بايدن من أجل إعطاء جرعات معززة في مواجهة تزايد الإصابات التي تستدعي دخول المستشفيات بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا.

وتتعرض “جونسون آند جونسون” لضغوط من أجل تقديم دليل على فعالية إعطاء جرعة معززة. وهي شركة الأدوية الوحيدة التي لها لقاح لكورونا من جرعة واحدة معتمد في الولايات المتحدة.

وقال بول ستوفيلز كبير المسؤولين العلميين في جونسون آند جونسون في بيان إن الشركة لديها الآن : “دليل على أن إعطاء جرعة معززة يزيد الحماية أكثر من كوفيد-19”.

وأوضحت الشركة ، أن الجرعة المعززة التي أُعطيت بعد شهرين من الجرعة الأولى زادت مستوى الأجسام المضادة بما بين أربعة وستة أضعاف.

وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الماضي أنه عندما أُعطيت الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى ارتفع مستوى الأجسام المضادة بمعدل 12 ضعفا، مما يشير إلى زيادة الحماية كلما زاد الفاصل الزمني بين الجرعتين.

وفيما يتعلق بالآثار الجانبية فإنها شبيهة بتلك التي أظهرتها الدراسات للجرعة الأولى والمفترض أنها الوحيدة للقاح. ولم تخضع البيانات بعد لمراجعة النظراء لكن ستقدم للنشر في الأشهر المقبلة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 715 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة الإصابات الإجمالية من 300 مليون حالة، تعافى منهم 206 ملايين وما يزيد عن 576 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 401 ألف و674 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،741 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (778 وفاة)، واميركا (746 وفاة)، وايران (344 وفاة)، وماليزيا (301 وفاة)، والهند (251 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (86،072 إصابة)، وبريطانيا (36،100 إصابة)، وتركيا (27،688 إصابة)، والهند (24,925 إصابة)، وروسيا (19,744 إصابة)، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أمريكا (694،619 وفاة)، والبرازيل (591،034 وفاة)، والهند (445،416 وفاة)، والمكسيك (271,765 وفاة)، والبيرو (199,808 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (43،107،628 إصابة)، والهند (33،504,534 إصابة)، والبرازيل (21,247,667 إصابة)، وبريطانيا (7,465,448 إصابة)، وروسيا (7,313,851 إصابة).