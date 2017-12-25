جوميا: 30 مليون زائر للموقع في البلاك فرايداي

المال – خاصأعلنت شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية -التي جاءت ضمن قائمة أكبر 10 مواقع إلكترونية داخل مصر من حيث الزيارات- عن أبرز النتائج والإحصاءات الخاصة بموسم البلاك فرايداي لعام 2017، الذي انطلق لأول مرة هذا العام لمدة شهر كامل، بداية من 12 نوفمبر الماضي حتى 12 ديسمبر الجارى.وشهد م

المال – خاص

أعلنت شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية -التي جاءت ضمن قائمة أكبر 10 مواقع إلكترونية داخل مصر من حيث الزيارات- عن أبرز النتائج والإحصاءات الخاصة بموسم البلاك فرايداي لعام 2017، الذي انطلق لأول مرة هذا العام لمدة شهر كامل، بداية من 12 نوفمبر الماضي حتى 12 ديسمبر الجارى.

وشهد موسم هذا العام، وصول عدد الزيارات إلى 30 مليون زيارة خلال فترة البلاك فرايداي، 64% منها تمت عن طريق الهواتف الذكية، ما يعكس مدى اعتماد المستخدمين على الموبايل في الوصول إلى الإنترنت، بدلاً من الكمبيوتر واللابتوب.

وجاءت منتجات الإلكترونيات في المرتبة الأولى من حيث المبيعات، وشهدت إقبالًا من جانب المستهلكين للاستفادة من العروض الضخمة على الهواتف الذكية والشاشات وأجهزة اللابتوب والإكسسوارات الإلكترونية، ومن الطريف في تلك الفئة أن بعض الموديلات نفذت بالكامل في دقيقة واحدة، بسبب وجودها ضمن فئة الـ “Flash Sale”.

في المرتبة الثانية من حيث المنتجات الأكثر مبيعاً خلال الحملة، هي فئة الأزياء الخاصة بالرجال والسيدات، وركزت العروض على إرضاء كل الأذواق ومن كل الماركات سواء كانت مصرية أو العلامات التجارية العالمية المعروفة، ما لاقى إقبالاً كبيراً من جانب المستهلكين.

كانت مستلزمات الأطفال هي الفئة الثالثة، وحرصت الأمهات على شراء منتجات الأطفال بكميات كبيرة من أجل تخزينها، ووصلت الخصومات إلى أكثر من 50% على غالبية منتجات الأطفال.

ومن ضمن الإحصاءات اللافتة للنظر خلال حملة البلاك فرايداي لعام 2017، أن طلبات الشراء تنوعت بين مختلف محافظات الجمهورية، من القاهرة الكبرى والدلتا والإسكندرية والصعيد وسيناء.