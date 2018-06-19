جوميا: 20 % كاش باك على مشتريات المصريين من التليفزيونات‎

المال – خاص : أعلنت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الالكترونى عن قرار إعادة 20% من قيمة مشتريات العملاء "كاش باك" على مشتريات المصريين من أجهزة التليفزيونات في حالة تأهل المنتخب الوطنى إلى تصفيات الدور الـ 16 من بطولة كأس…

المال – خاص :

أعلنت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الالكترونى عن قرار إعادة 20% من قيمة مشتريات العملاء “كاش باك” على مشتريات المصريين من أجهزة التليفزيونات في حالة تأهل المنتخب الوطنى إلى تصفيات الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018 المقامة فى روسيا.

وأعرب هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني للوصول إلى المشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما.

وأكد أن جوميا تهدف من هذه الخطوة إلى الوقوف بجانب المنتخب المصري من خلال شحذ همم المصريين لتشجيع منتخبهم والصعود للأدوار النهائية في المونديال.

وأضاف صفوت أن مساندة وتشجيع المنتخب خلال مشواره في كأس العالم روسيا 2018 يعتبر واجبا وطنيا من جانب الشركات لتشجيع المنتخب الوطني وإدخال روح البهجة والفرح في نفوس جميع المشجعين.

وأشار إلى أن جوميا تهدف إلى تشجيع المصريين على استخدام شبكة الإنترنت في عملية البيع والشراء من أجل زيادة معدلات التجارة الإلكترونية.