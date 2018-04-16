جوميا: 190 % نموا فى المبيعات في 2017

المال – خاص :كشف هشام صفوت ، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى، عن مبيعاتها فى مصر خلال العام الماضى محسوبة بالعملة المحلية بنسبة بلغت 190 % نتيجة اتجاه أغلب القطاعات الاقتصادية إلى الانترنت كوسيلة بديلة لتسويق منتجاتها بعد إرتفاع الأسعار للضعف عقب تعويم الجنيه فى 2016.&nb

المال – خاص :

كشف هشام صفوت ، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى، عن مبيعاتها فى مصر خلال العام الماضى محسوبة بالعملة المحلية بنسبة بلغت 190 % نتيجة اتجاه أغلب القطاعات الاقتصادية إلى الانترنت كوسيلة بديلة لتسويق منتجاتها بعد إرتفاع الأسعار للضعف عقب تعويم الجنيه فى 2016.

وقال صفوت لـ “المال” إن مبيعات المجموعة الأم ارتفعت بنسبة بلغت 72 % عند توحيد سعر صرف العملة الأجنبية على مدار 2016 و 2017.

وأوضح أن أكبر سوقين للمجموعة فى افريقيا وهما نيجيريا ومصر حدث بهما تحرير لسعر الصرف إذ فقدت عملة الأولى 300 % من قيمتها والثانية 110 % .

وكشفت رويتز اليوم إن إجمالى مبيعاتها زاد 41.8 % 2017، بدعم من تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي في الأساس.

وذكرت الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بأفريقيا أن إجمالي مبيعاتها ارتفع إلى 507 ملايين يورو (626.60 مليون دولار) في 2017 من 357.5 مليون في 2016.

وبدأت جوميا نشاطها في 2012 في مصر ونيجيريا والمغرب وساحل العاج وكينيا وتعمل حاليا في 23 دولة أفريقية.

