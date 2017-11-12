جوميا : ١.٥ مليون زائر للموقع خلال أول ساعة من البلاك فرايدي‎

محمود جمال تصوير وليد عبدالخالق قدّر هشام صفوت مدير شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني عدد زوار الموقع خلال الساعات الأولي من إطلاق حمله تخفيضات البلاك فرايدي والتي بدأت قبل منتصف ليله أمس السبت إلى ١.٥ مليون شخص جاء ذلك…

محمود جمال

تصوير وليد عبدالخالق



قدّر هشام صفوت مدير شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني عدد زوار الموقع خلال الساعات الأولي من إطلاق حمله تخفيضات البلاك فرايدي والتي بدأت قبل منتصف ليله أمس السبت إلى ١.٥ مليون شخص



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق حملة البلاك فرايدي رسميا في مصر



وقال صفوت إن الموقع استقبل ٥٠ ألف زائر كل ثانية وحقق مبيعات خلال الخمس دقائق الأولي من الحمله توازي حجم مبيعات موسم البلاك فرايدي في ٢٠١٤ بالكامل.





وتابع أن اكثر الأصناف التي شهدت إقبالا من قبل المصريين كانت أجهزه الهواتف تلاها الأزياء وأدوات التجميل ثم منتجات الأطفال





ولفت إلى أنه يوجد ٢٥٠ عارضا من إجمالي ٣ آلاف يطرحون منتجات مصنعه محليا بالكامل ضمن مبادرة جوميا صنع بأيدي مصرية والتي تستمر حتي نهاية ٢٠١٧





وذكر أن جوميا لديها ٥ مخازن أساسية بطاقه استيعابيه تصل إلى ٨٠٠ ألف منتج





جوميا تستثمر ٧٠ مليون جنيه في تسويق تخفيضات البلاك فرايدي‎