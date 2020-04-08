«جوميا» و«نون» تستعدان مبكرا بخصومات شهر رمضان

بدأت شركتا “جوميا” و”نون” لخدمات التسوق الإلكتروني الاستعدادا مبكرا لاستقبال شهر رمضان، عبر طرح خصومات تصل إلى 60% على المنتجات المعروضة عبر منصتها الإلكترونية ومنها منتجات البقالة ومستلزمات الطهي .

وأكدت منال يوسف، مدير العلاقات العامة فى شركة جوميا مصر، أن جوميا أطلقت حملة خصومات على منتجات رمضان بدأت منذ يوم الأحد الماضي ومستمرة حتي 12 أبريل .

وأضافت لـ ” المال ” أن الخصومات تشمل السلع الأساسية ومنها منتجات السوبر ماركت والبقالة لتغطية احتياجات الأسر المصرية لكل مستلزمات رمضان مع إتاحة خدمة توصيل الطلبات إلى منزل العملاء ، علما بأن الخصومات تختلف من فئة لأخرى.

وقالت إيمان مصطفي ، مدير التسويق بشركة نون مصر ، إن الشركة بدأت اليوم الأربعاء حملة عروض رمضان بنسبة خصومات تصل إلى 60 % ، ويبدأ سعر كرتونة رمضان من 57 إلى 125 جنيه .

وأكدت لـ ” المال ” أن نون أطلقت عروضا على كل أقسام موقعها وبالأخص منتجات البقالة ( نون ماركت ) وديكورات المنزل ومستلزمات الطهي والإلكترونيات .

وكشف تقرير مؤسسة we are social لأبحاث الإنترنت عن إنفاق المصريين نحو 5.2 مليار دولار خلال 2019 على حجز رحلات السياحة أونلاين، شاملة برامج الإقامة، يلي ذلك منتجات الإلكترونيات بـ1.2 مليار دولار، ثم الملابس والأزياء بـ1.1 مليار دولار.

ومن أبرز منصات حجز رحلات السفر فى مصر منصة ترافيل يالا وtravel choice egypt لحجز مقاصد سياحية داخلية، إضافة إلى منصة ترافيجو العالمية للرحلات الخارجية.

وبحسب التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، جاءت منتجات الأزياء والأجهزة المنزلية فى المركز الثالث بـ817 مليون دولار، ثم الألعاب والهوايات بـ646 مليونا، أعقبها الأطعمة ومنتجات العناية الشخصية بـ607 ملايين.