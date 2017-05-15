جوميا وعرب هاردوير وأخبارك أكثر الشركات الناشئة تأثيرا في السوق

المال ـ خاص:كشف تقرير حديث أعده موقع «startup ranking» عن أسماء أكثر 10 شركات ناشئة تأثيرا بالسوق المحلية، اعتمادا على عدد زوار موقعها الإلكترونى شهريا، وعدد متابعى صفحاتها عبر موقع «فيس بوك» و»تويتر»، ونسبة تفاعل المستخدمين مع المحتوى الإلكترونى الذى تقدمه كل ش

المال ـ خاص:

كشف تقرير حديث أعده موقع «startup ranking» عن أسماء أكثر 10 شركات ناشئة تأثيرا بالسوق المحلية، اعتمادا على عدد زوار موقعها الإلكترونى شهريا، وعدد متابعى صفحاتها عبر موقع «فيس بوك» و»تويتر»، ونسبة تفاعل المستخدمين مع المحتوى الإلكترونى الذى تقدمه كل شركة على موقعى التواصل الاجتماعى « فيس بوك وتويتر».

وجاءت « جوميا دوت كوم « لخدمات التسوق الإلكترونى فى المركز الأول بعدد 6.7 مليون زائر للموقع شهريا، بينما احتلت منصة « عرب هاردوير «– أكبر تجمع إلكترونى لأجهزة الهاردوير – المركز الثانى بـ1.349 مليون زائر

واحتل موقع وتطبيق «أخبارك دوت نت»– منصة تجميع أخبار- المركز الثالث بـ 7.351 ملايين زائر، ثم موقع وتطبيق « سوبر ماما « للأمهات بـ 4.3 مليون زائر، تلاه موقع وظف لخدمات التوظيف أونلاين بـ 1.148 مليون زائر، وفى المركز السادس جاءت منصة « اتفرج « لتصميم مقاطع الفيديو بـ 4.135 ملايين زائر.

أما المركز السابع فكان من نصيب موقع « إليك كتابى «–منصة تحميل الكتب أونلاين – بـ 1.117 مليون زائر، أعقبه موقع وتطبيق « otlob» لطلب الطعام أونلاين بـ 505.485 ألف زائر، وفى المركز التاسع، جاء منتدى «فتكات» لربات البيوت بـ 8.174 ملايين زائر، وحصد تطبيق « نفهم «– منصة تعليمية – المركز العاشر بـ 929.904 ألف زائر.

وحصدت أمريكا المراكز الثلاثة الأولى فى الترتيب العالمى، والذى يضم أكثر من ألف شركة من خلال تطبيقات « AIRBNB « لخدمات التسوق الإلكترونى بـ66.506 مليون زائر، و»أوبر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول بـ 124.802 مليون زائر، و» MEDIUM» لمشاركة الأفكار والقصص الشخصية بـ 113.294 مليون زائر.

فيما جاءت كندا فى المركزين الرابع والخامس بتطبيقين «HOOT SUITE» للحملات الدعائية بـ 27.1 مليون زائر، و«500 PX» للتصوير الفوتوغرافى بـ 20.1 مليون زائر.

يذكر أن السوق المصرية تشهد خلال العامين الماضيين نموا كبيرا فى أعداد الشركات الناشئة التى تسعى إلى تطوير حلول خدمية فى قطاعات التوظيف، والإعلام، والخدمات الصحية، والتعليمية، والتجارة الإلكترونية أونلاين.

وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» منذ أشهر بالتعاون مع شركتى «link development» للبرمجيات و«innovety» للاستشارات، منصة إلكترونية لرعاية المطورين باسم «مصر تبتكر»، وبها خريطة للإبداع فى مصر.

وتضمنت الخريطة أسماء جهات تمويل أفكار المطورين، وأماكن مساحات العمل المشتركة، والجهات الأكاديمية والحكومية التى توفر كورسات تدريبية للمبتكرين، بجانب مراكز البحوث والابتكار، والحضانات التكنولوجية التى تقوم برعاية المطورين لمدة 6 – 12 شهرا ماديا وفنيا، كما اشتملت أيضا على 169 شركة ناشئة تتوافر بها فرص واعدة للاستثمار منها «أبو قردان» و«أخبارك»، و«أوفر ماركت»، و«askmative»، و«ادفعلى»، و«المنيوز» و«الوفيات»، و«النوتة»، و«فورى للمدفوعات الإلكترونية»، و«eventus»، و«اقرأ لى»، و«كشك»، و«mumm»، و«نفهم».