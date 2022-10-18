«جوميا مصر» توقع اتفاقا لتأجير إحدى مخازن «حسن علام» شرق القاهرة

وقعت اليوم الثلاثاء جوميا منصة التجارة الإلكترونية اتفاقية مع شركة حسن علام للمرافق بغرض التأجير طويل المدي لأحد المخازن الكبرى التابعة لمجموعة حسن علام لصالح شركة جوميا بمساحة تزيد عن 26 ألف متر مربع والذي يتخذ من منطقة شرق القاهرة مقراً له والمقام على مساحة 270 ألف متر مربع.

وقع العقد كل من المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة وبمشاركة عدد من قيادات الشركتين.

ويعكس هذا العقد حجم الشراكة الاستراتيجية التي تتبناها جوميا في السوق المصرية مع شركة حسن علام للمرافق ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة بهدف توسيع أعمالها في السوق وتلبية احتياجات العملاء وتوصيل المنتجات لهم في أسرع وقت ممكن مما يعمل على التخفيف على العملاء، وانعكاسا على الطلب المتزايد من العملاء على منتجات وخدمات جوميا في كل المحافظات تقوم جوميا بتوسيع نطاق خدمات الشحن المجاني لكل العملاء في كافة محافظات الجمهورية عبر “جوميا اكسبريس” مثل الأزياء والملابس والإلكترونيات والسلع الأساسية والاستهلاكية وغيرها.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تعدى 6 مليارات دولار عبر بطاقات الدفع سواء الفيزا أو كارت الخصم المباشر.

وهنأ جوميا وحسن علام على هذا النوع من الشراكات المتميزة بنظام إيجار طويل المدى مشيدا بالشراكة المستدامة ما بين شركات التجارة الإلكترونية وعلى رأسها جوميا وبين أحد كبري شركات الاستثمار والتطوير في مصر شركة حسن علام للمرافق، حيث إن هذا النوع من الشراكات يؤسس ويعزز من منظومة التجارة في مصر خاصة تجاه البنية التحتية الأساسية سواء للتجارة الإلكترونية أو جميع أنواع التجارة وقنواتها المختلفة.

وتعقيبا على هذا التعاون، أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن سعادته بالتعاون مع رائد من رواد استثمار وتطوير البنية التحتية واللوجستية في مصر والمنطقة، مؤكدا أن الشركة تفخر بهذا التعاون الذي يأتي في إطار استراتيجيتها الطموحة لزيادة المساحات التخزينية التابعة لنا وزيادة عدد المنتجات المخزنة والتي نقدم عليها خدمات التوصيل المجاني لجميع أنحاء الجمهورية.

وتعد السوق المصرية من أكبر الأسواق الواعدة التي تعمل بها جوميا في إفريقيا، خاصة في ظل الفرص الواعدة الموجودة فيها، وتسعى جوميا لتعزيز آفاق الاستثمار في مصر بشتى الطرق سواء من خلال الاستثمار المباشر وأيضا الاستثمار غير المباشر ويتضح هذا جليًا من خلال هذا التعاقد الذي يخص واحدًا من أكبر المخازن ومستودعات المنتجات التابعة لجوميا بهدف زيادة الدعم اللوجيستي الذي تتبناه جوميا في هذا الصدد.

وتابع صفوت أنه بدخول المخزن الجديد الخدمة فإننا بذلك نتيح آلاف الفرص لتوظيف العمالة في مصر سواء من الذكور أو الإناث والذي يأتي مواكبا لرؤية الشركة بتوسيع أعمالها في مصر.

ومن جانبه، صرح المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: “سعداء بالتعاون مع جوميا وتسهيل عملياتها، ويأتي ذلك في إطار رؤية شركة حسن علام للمرافق بالاستثمار والتطوير في قطاع المخازن والخدمات اللوجيستية في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تولي الشركة اهتماماً خاصاً بتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجالات البنية التحتية المستدامة، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، واللوجستيات، والنقل، والبنية التحتية الاجتماعية.

وتركز الشركة في الفترة الحالية على تنفيذ المزيد من التوسعات لخدمة صناعة اللوجستيات والتخزين، وهو ما سوف ينعكس بدوره بشكل إيجابي على التجارة الإلكترونية، ويعد تعاوننا الذي نحتفي به اليوم مع جوميا خير مثال على ذلك.