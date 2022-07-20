«جوميا مصر» تعزز الشراكة مع «حلواني إخوان»

أعلنت “جوميا” منصة التجارة الإلكترونية في مصر عن تعزيز التعاون المشترك مع شركة حلواني إخوان – مصر المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر إلى المصانع التابعة لشركة حلواني في مصر والذي التقى خلالها خالد عقل، الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان – مصر وتفقد خلال الزيارة خطوط إنتاج الشركة ومراحل التصنيع والتعبئة والتغليف لجميع المنتجات من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والوسائل الصحية الآمنة المستخدمة في قطاع الصناعات الغذائية .

وتعقيبا على هذه الزيارة، أكد خالد عقل، الرئيس التنفيذي لشركة حلواني أننا نفخر بعلاقتنا القوية مع جوميا الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، ونهدف من وراء تعظيم هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة حلواني في السوق وتوفير جميع منتجات الشركة بشتى الطرق لتسهيل وصول العملاء إليها سواء من خلال الطرق التقليدية أو من خلال المنصات الإلكترونية الرائدة، مشيرا إلى أن حلواني تسعى دائما إلى الاستثمار وتطوير المنتجات الغذائية بما يلبي احتياجات العملاء حيث تتمتع منتجات حلواني بمكانة بارزة في السوق المصرية ولدى العملاء المصريين.

ومن جانبه، أعرب هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن سعادته بهذه الشراكة مع مجموعة حلواني في مصر ذات التاريخ العريق حيث تتطلع جوميا لتعظيم هذه الشراكة من خلال عرض وتسويق كافة منتجات وسلع شركة حلواني عبر منصتها الإلكترونية، حيث تعتبر هذه الزيارة كبداية حقيقية وفاعلة لإثراء التعاون المشترك بين الشركتين من خلال العمل المشترك نحو تلبية كافة متطلبات واحتياجات العملاء خاصة في السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد صفوت، على أن الشراكة ترتكز في أولوياتها على اهتمام العملاء من خلال توفير السلع الاستهلاكية والغذائية المختلفة عبر جوميا والتي تبذل قصارى جهدها لتلبية هذه الرغبات والاحتياجات، ولذلك نعمل على تعميق التعاون الإستراتيجي بين جوميا وحلواني في مصر، من خلال رصد نمط استهلاك المواطن المصري وتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها لتقديم أفضل خدمة وأفضل منتجات بجودة عالية.