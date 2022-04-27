أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية في السوق المصرية اليوم عن حصولها على شهادة الأيزو ISO 9001 في نظم إدارة الجودة والخدمات للمرة الأولى في قطاع البيع عبر المنصات الرقمية.

وتعقيبًا على هذا النجاح، قال إبراهيم مكاوي، مدير قطاع ما بعد البيع بشركة جوميا مصر إن ما حصلت عليه شركة جوميا يعتبر تتويجًا للمجهودات المبذولة لتطوير الأداء الداخلي خلال السنوات الماضية، معربًا عن سعادته بهذا الاعتراف الدولي الذي يؤكد تسخير كل طاقات الشركة ومجهوداتها لاجتياز هذه الاختبارات الصعبة والدقيقة، لأنه من شأن هذه الشهادة أن تساعد الشركة في تحسين الأداء وزيادة كفاءة الموظفين، متابعا أن جوميا تتطلع إلى بذل قصارى جهدها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح المهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذي لـجوميا مصر , ان الشركة تسعى دائما إلى تحسين بيئة العمل حيث يضاف هذا التقدير الدولي إلى رصيد أعمال الشركة باعتبارها المرة الأولى الذي تحصل فيه شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية في مصر على هذا الإعتراف الدولي، مشيرًا أن حصول الشركة على شهادة الايزو يمثل مسئولية جديدة تضاف إلى مسئولياتها تجاه عملائها الذين وثقوا في منصة جوميا، حيث تعد هذه الشهادة خطوة جديدة على الطريق بهدف ضمان جودة الإدارة والخدمات المقدمة التي باتت تدعمها الشركة، مع استهداف المزيد من المواصفات القياسية المعتمدة فى هذا المجال، والتى تتطلع الشركة إلى الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التطوير الإدارى الذي تشهدها منظومة العمل بها وكافة قطاعاتها بهدف الحصول على المزيد من ثقة العملاء وإنجاز الكثير من المسئوليات ايضا.

و تابع أن جوميا تسعى دائما إلى تطوير الأداء من خلال كافة الإدارات الداخلية بالشركة وتدريبهم على أعلى مستوى احترافي وهو السبب الرئيسي وراء تميزنا في السوق المصرية تجاه العملاء، حيث تعكس هذه الخطوة إصرار الشركة على المُضي قُدما نحو جودة الخدمات المقدمة للعملاء ورفع كفاءة العاملين بها واكتساب الموظفين مهارات احترافية جديدة تمكنهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه.

يذكر أن الايزو 9001 يقوم على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الشركة حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الإرتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة لأعلى المستويات، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.