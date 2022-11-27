«جوميا مصر» تتجه للتوسع فى الخدمات اللوجيستية وإدارة المخازن

تتبنى شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية رؤية طموح ترتكز على توسيع استثماراتها فى مجال الخدمات اللوجيستية، لضمان سرعة توصيل السلع والمنتجات للعملاء، إلى جانب التوسع فى إدارة مخازنها على مستوى محافظات الجمهورية، بعد توقيعها مؤخرًا اتفاقية مع شركة «حسن علام» للمرافق لتأجير إحدى المخازن التابعة للأخيرة فى منطقة شرق القاهرة.

قالت منال يوسف، مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، أن شركتها لديها استراتيجية طموحة تجاه السوق المصرية ترتكز على كسب ثقة العملاء من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات والحلول لهم، وكذلك توفير كل السلع والخدمات التى تلبى احتياجاتهم وتوصيلها فى أسرع وقت ممكن لأى مكان من خلال شبكة واسعة من الشركات اللوجيستية.

وأوضحت منال يوسف لـ«المال» أن جوميا مصر تخطط للوصول لأكبر عدد من المستهلكين فى جميع المحافظات، عن طريق استمرار خدمات الشحن المجانى التى تقدمها على جميع منتجات خدمة جوميا إكسبريس، منوهة أن الشركة تعمل على توسيع المساحات التخزينية الخاصة بها بالشركة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، إضافة إلى التركيز على انتشار منصة جوميا باى لخدمات الدفع الإلكترونى عن طريق توقيع مزيد من الشراكات

وأكدت أن افتتاح الشركة مؤخرا مركزها للتكنولوجيا Tech Center فى مصر أكبر دليل على إيمانها الشديد بأهمية السوق المصرية وأنه بوابة رئيسية لأسواق القارة الإفريقية، معتبرة أن المنتجات التى تحظى باهتمام العملاء على المنصة تتمثل فى الأزياء و السلع الاستهلاكية لذلك تسعى جوميا لزيادة عددها، إضافة إلى المنتجات الالكترونية الأعلى قيمة وترصد جوميا بصفة دورية التوجه العام لدى المشترين وتسعى لتوفير كافة المنتجات التى يحتاجها العملاء.

وتابعت قائلة: وضعت ثقة العملاء فى جوميا التزامًا كبيرًا فى ضرورة توفير كافة السلع والمنتجات عبر المنصة وفتح الباب لعرض منتجات الشركات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بهدف زيادة مبيعاتهم وتقليل نفقاتهم التشغيلية وتساعد جوميا هذه الشركات فى الوصول للجميع لزيادة أعمالهم والتحول لعلامات تجارية كبري، مشيرة إلى أن منصة جوميا تضم آلاف العارضين الذين يقومون بطرح منتجات فى فئات مختلفة بأسعار تنافسية وجودة عالية سواء منتجات محلية او عالمية.

وألمحت منال يوسف إلى أن جوميا تؤمن أن دعم الشركات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بات أمرا ضروريا فى هذا الوقت الراهن لأنه سيعمل على إنعاش السوق وزيادة المبيعات، مبينة أن شركتها من أوائل الكيانات التى أولت قطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر اهتماما ملحوظا عبر إطلاق عدة مبادرات منها مبادرة لتشجيع المنتج المحلى تحت شعار «صنع فى مصر»، من خلال تقديم جوميا لشركائها من هذه الفئة فرصة كبيرة لعرض منتجاتهم على منصتها الإلكترونية فى موسم البلاك فرايدى أو التخفيضات التى تتم على مدار العام.

وأرجعت السبب وراء تعاون الشركة مع الكيانات الصغيرة والمتوسطة إلى رغبتها فى الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الجدد وزيادة مبيعاتهم مما يساعد بدوره على تعزيز انتشار المنتجات المحلية والنهوض بالاقتصاد المصري، ويعد إطلاق متجر ابداع من مصر بالتعاون مع مؤسسة ساويرس وبنك الاسكندرية ترجمة حقيقية لدعم و تشجيع أصحاب الحرف.

فى سياق متصل، قالت منال سويف إن جوميا مصر وقعت منذ فترة اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم.

ورأت أن السوق المحلية شهدت تطورا ملموسا فى نشاط التجارة الإلكترونية خلال آخر عاميين وتتوقع الشركة استمرار معدلات النمو فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة مع جهود الحكومة من خلال مشروعات التحول الرقمى والشمول الرقمى. وذكرت أن خدمات التوصيل والشحن من أبرز التحديات التى تواجه عمل منصات التجارة الالكترونية، لافتة إلى أن الشركة تعمل على دعم المستهلك المصرى فى ظل موجة التضخم التى تشهدها الأسواق عبر طرح منتجات بأسعار تنافسية خلال الدخول فى شراكات مع بنوك وشركات توفر خدمات التقسيط لمشتريات العملاء بدون فوائد تهدف جوميا إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، علاوة على تطوير خدمات كثيرة تتعلق بتوصيل السلع الاستهلاكية.