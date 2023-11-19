«جوميا» للتجارة الإلكترونية تستهدف تدشين مستودع لوجيستى شرق القاهرة

تستهدف شركة «جوميا» للتجارة الإلكترونية افتتاح مركز لوجيستى بمنطقة شرق القاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل، بهدف استيعاب حجم أعمالها، فضلا عن زيادة عدد الشركات المصرية الناشئة لتحقيق معدلات نمو عبر المنصة.

وكشف عبداللطيف علما الرئيس التنفيذى للشركة استهداف تقديم مجموعة مختلفة من العروض خلال فعاليات Black Friday من خلال سبل التقسيط والتمويل الاستهلاكى، بهدف السماح للجمهور بمواجهة التضخم.

وأضاف فى حوار لـ«المال» أن «جوميا» عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق تلك المعادلة من خلال إتاحة العديد من العروض لجميع المنتجات من خلال إتاحة تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية، عبر الشراكات المختلفة مع العديد من البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى، مما يسهم فى إتاحة برامج تقسيط ميسرة مدعومة من خلال الطرف الممول والشركة.

وأشار إلى أن أبرز شركاء “جوميا” يتمثل فى “البنك الأهلى وبنك مصر وأمان وفاليو”، مبينا أن شركته تستهدف تحقيق معدلات نمو على غرار الأرقام التى حققتها العام الماضى فى فترة “البلاك فرايداي” مقومة بالدولار.

وأضاف أن الشركة لديها التقديرات لما تعانيه السوق حاليا من تقلب الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وتعمل على تحقيق المعادلة بين تقديم منتجات بأسعار تنافسية و تحقيق أهداف النمو والاستدامة فى السوق المصرية.

ورأى أنه من الصعب تحديد معدلات النمو المستهدفة حاليا، وأن بعض القطاعات شهدت نموا مضطردا هذا العام مقارنة مع العام الماضى، ومنها الأجهزة المنزلية، علاوة على تنامى الطلب على قطاع الأزياء.

وتابع: إن ارتفاع الأسعار الذى تشهده السوق ساهم فى تغير عادات وسلوكيات المستهلكين، فضلا عن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات الإلكترونية، وخاصة أن المستهلكين بات لديهم الوعى الكافى فى استخدام الإنترنت، مما أدى إلى تنامى قاعدة المستهلكين الفترات الماضية على مستوى الجمهورية.

كما لفت الرئيس التنفيذى للشركة إلى أن ذلك ساهم فى زيادة رقعة انتشار منصات التجارة الإلكترونية، بعد اتساع قاعدة مستخدمى تلك المنصات، وفى زيادة حدة المنافسة بين الشركات التى تسعى لتقديم أفضل العروض بهدف استقطاب المستهلكين.

وأكد أن المستهلك أصبح يتجه لطلب المنتجات من خلال المنصات التى تتيح لها الجودة والتنافسية، خاصة بعد إضافة العديد من الخصائص فى الدفع الإلكترونى، والتى تتيح تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية للعملاء، مما أدى لتخفيف الأعباء على المستهلكين وزيادة حجم الطلب.

وفى سياق متصل أوضح أن “جوميا” توسعت مؤخرا فى عدد فريق الخدمات اللوجستية، بهدف استيعاب حجم الأعمال استعدادا لموسم عروض “البلاك فرايداي”، واستقبال أعداد طلبات العملاء.

ولفت إلى أن الشركة توسعت فى نقاط التوزيع البيعية والتى يقوم التجار بتحضير المنتجات فيها، كما استحدثت أكثر من 400 نقطة إضافية لاستيعاب حجم الطلب.

وكشف علما عن اتجاه “جوميا” لإطلاق وسيلة دفع جديدة خلال الفترة المقبلة فى إطار تطوير خدمات الدفع الرقمى التى تقدمها الشركة، سعيا لتسهيل خدمات الدفع الإلكترونى وتسهيل رحلة العملاء والتكامل مع “جوميا باي” للدفع الرقمى.

وأضاف أن جوميا طورت نموذج الدفع الرقمى لتقليل مدة إضافة وسيلة تقسيط جديدة من 6 شهور إلى أسبوعين، مما يساعد على زيادة عدد البدائل أمام المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد خلال فعاليات عروض “البلاك فرايداي”.

وأشار إلى أن شركته تعتزم زيادة سبل الدفع الرقمى بالإضافة لما هو متاح من الدفع بالكروت مثل ميزة وماستركارد.

وعلى صعيد آخر أشار إلى أن “جوميا” تهتم كثيرا بتطوير مشروعات المسؤولية الاجتماعية فى السوق المحلية، خاصة مع قطاع المنتجين المصريين، لا سيما وأنها تعتمد فى الأساس على المنتج المصرى، فضلا عن امتلاكها لبرنامج تحت شعار “صنع فى مصر” تأتى منتجاته دوما فى الصدارة.

وأضاف أن الشركة تستقبل ما يزيد عن آلاف العارضين المحليين ضمن المنصة، وتقوم بدور فعال فى مساعدة شريحة المنتجين المصريين فى إنهاء إجراءات التأسيس فى حالة وجود أى عراقيل.

كما لفت إلى أن الشركة تهتم بشريحة المنتجين المحليين سعيا لتشجيع المنتجات المصرية، علاوة على أن وجود تلك المنتجات ستسهم فى تنافسية الأسعار عبر المنصة، واستقطاب المزيد من العملاء، وتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن شركته اجتمعت مع المصنعين والتجار المصريين مبينا أن التركيز الأكبر للشركة هو مساعدة تلك الكيانات فى إتاحة تنوع المنتجات للعملاء بأسعار تنافسية وبجودة عالية.

وأضاف أن “جوميا” استحدثت مؤخرا نموذجا خاصا يتيح لها التخزين من خلال المنتجين أو استخدام مستودعاتها، وذلك لترويج المنتجات وإتاحتها بشكل مستمر بهدف تسهيل توصيلها وزيادة التنافسية.

وأوضح أن شركته تركز على إشراك الشركات الناشئة وضمها لمنصة “جوميا”، إذ قامت بتخصيص برنامج للتدرج تصاعديا للشركات الناشئة بهدف تقوية ظهوره وترشيحه للعملاء، علاوة على تخصيص مدير أعمال وميزانية تسويقية للمنتجات التى تقدمها.

وأشار إلى أن عدد الشركات الناشئة التى تضمها شركة جوميا خلال الـ 12 شهرا الماضية قدر بنحو 2000 شركة، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تعمل على التنوع وضم العديد من العارضين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ذلك يسهم فى تحقيق معدلات نمو كبيرة.

وأوضح أن “جوميا” تخطط لافتتاح مركز لوجيستى مركزى عالى الكفاءة الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الخدمة باستغلال مساحات أكبر تضم جميع مستودعاتها فى مكان واحد، قبل نهاية النصف الأول من 2024، بمنطقة شرق القاهرة.