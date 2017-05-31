جوميا: لسنا طرفًا فى أزمة هواوى مع التجار

سوق دوت كوم تطرح خصومات على أجهزتها‎ المال - خاص قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة وموقع " جوميا دوت كوم " لخدمات التسوق الإلكترونى، إن الموقع تحول إلى منصة للتجارة الالكترونية منذ شهر يونيو من العام الماضى، وبالتالى فهو لا يتدخل فى تسعير المنتجات المعروضة من أجهزة الهواتف المحمولة و

سوق دوت كوم تطرح خصومات على أجهزتها‎

المال – خاص

قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة وموقع ” جوميا دوت كوم ” لخدمات التسوق الإلكترونى، إن الموقع تحول إلى منصة للتجارة الالكترونية منذ شهر يونيو من العام الماضى، وبالتالى فهو لا يتدخل فى تسعير المنتجات المعروضة من أجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية والإلكترونيات.

جاء ذلك رداً على ما تردد من أنباء بشأن قيام شركة هواوى مصر للهواتف المحمول بإلزام وكلائها بعدم التوريد مباشرة إلى مواقع التجارة الإلكترونية ومنها جوميا وسوق دوت كوم.

وأوضح صفوت أن جوميا هى عبارة عن موقع يتيح للتجار عرض المنتجات فحسب، والذين يلتزمون بالسياسات التسعيرية من قبل وكلائهم المعتمدين، منوها أن جوميا ما زالت تتعامل مع تجار ووكلاء هواوى ولم يتم ايقاف التوريد المباشر لها.



وأضاف أن التاجر أو الوكيل هو المسئول عن تحميل المنتج على الموقع وتحديده سعره، وتحصل جوميا على نسبة عمولة عن كل عملية بيع منه.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بموقع سوق دوت كوم للتجارة الالكترونية، أن الشركة تعاقدت مع هواوى على طرح خصومات قوية على أجهزتها بالسوق المحلية خلال شهر رمضان ومنها جهاز gr3 2017

وأضاف المصدر لـ ” المال ” أنه لا توجد مشكلة مع هواوى، ونعمل بشكل طبيعة معها، مبينا أن سوق دوت كوم يلزم التجار باتباع حدود سعرية معينة مواكبة مع متغيرات السوق المصرية وعدم الخروج عنها بهدف منع حرق الاسعار فيما بينهم.