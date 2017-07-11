جوميا: شركات الشحن أخطرتنا شفهياً برفع الرسوم %50

كتب – محمود جمال ودعاء محمود:أخطر مزودو خدمات الشحن السريع، الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية خلال الأسبوع الماضى شفهياً بزيادة رسوم شحن المنتجات إلى العملاء بنسبة 50 % بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية.وقال هشام صفوت، رئيس شركة «جوميا» لخدمات التسوق الإل



كتب – محمود جمال ودعاء محمود:

أخطر مزودو خدمات الشحن السريع، الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية خلال الأسبوع الماضى شفهياً بزيادة رسوم شحن المنتجات إلى العملاء بنسبة 50 % بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات البترولية.

وقال هشام صفوت، رئيس شركة «جوميا» لخدمات التسوق الإلكترونى، إن شركته تلقت مكالمات هاتفية من مسئولى شركات الشحن بعزمهم رفع مصروفات نقل وشحن البضائع المعروضة على مواقع التجارة الإلكترونية إلى العملاء بنسبة %50، ومن المقرر إبلاغ الشركة رسميا بالزيادات الجديدة خلال أيام.

وأوضح لـ«المال» أن «جوميا» لم ترفع سعر خدمات الشحن ولكنها تعتزم تحمل الجزء الأكبر من الزيادة المقررة،وتتحدد هذه المصروفات بناء على مكان التوصيل ووزن المنتج المراد توصيله.

بدوره نفى أحمد الفنجرى، المدير العام لشركة دى اتش إلى – مصر، إقرار شركته زيادة فى رسوم خدمات الشحن السريع بشكل رسمى، لكنه قال إنها تدرس حاليا تأثير قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود قبل إجراء أى تحريك فى رسوم خدماتها، مشيرا إلى أن إقرار الزيادة من عدمه ونسبتها مرهون باكتمال تلك الدراسة.

وأكد الفنجرى أن الشركة تحملت تكاليف إضافية بالفعل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، الذى يمثل عنصرا هاما فى تكاليف التشغيل لديها باعتبارها تعتمد على خدمات النقل بمختلف أنواعها بشكل عام لتوصيل طلبيات عملائها.

يذكر أن تقارير عالمية تتوقع أن يصل سوق خدمات التجارة الإلكترونية بمصر إلى 7 مليارات دولار فى2020 مقابل 1.8 مليار خلال العام الماضى، وتمثل عمليات التسوق عبر الإنترنت 3.8 % من إجمالى مبيعات التجزئة،كما يوجد 200 محل إلكترونى بالسوق المحلية، مقابل 220 ألفا فى إنجلترا.

وتسيطر على السوق المحلية 4 شركات فى مجال التجارة الإلكترونية هى: «سوق دوت كوم» والتى استحوذت «أمازون» الأمريكية على كامل أسهمها بأسواق الشرق الأوسط، بقيمة 650 مليون دولار، و«جوميا»، و«OLX»، و«ادفعلى».