جوميا: حجم التجارة الإلكترونية بمصر يصل 20 مليار دولار في 2021

مبيعاتها في أفريقيا 75 مليار دولار فى 2025 خالد بدر الدين يتوقع هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر للتجارة الإلكترونية وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان إلى حوالى 20 مليار دولار في عام 2021 بالمقارنة مع حوالى 4 – 5 مليارات دولار متوقعة بنهاية ا

مبيعاتها في أفريقيا 75 مليار دولار فى 2025



خالد بدر الدين

يتوقع هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر للتجارة الإلكترونية وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان إلى حوالى 20 مليار دولار في عام 2021 بالمقارنة مع حوالى 4 – 5 مليارات دولار متوقعة بنهاية العام الجارى.

وأضاف صفوت في مقابلة مع وكالة رويترز بمكتبه في شرق القاهرة أن حجم التجارة الإلكترونة في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016 ويتوقع زيادته إلى ما بين 4 و 5 مليارات دولار بنهاية هذا العام على أن يصل إلى 20 مليار دولار في 2021 وأن تكون حصتها السوقية حوالى من 40 إلى 50 % بحلول ذلك العام.

وتتوقع مؤسسة ماكنزي للاستشارات أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في أفريقيا إلى حوالى 75 مليار دولار بحلول 2025 كما يشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط الذي يشمل التجارة الإلكترونية نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة.

وتحتل جوميا حاليا المركز الأول في التجارة الإلكترونية بمصر بحصة تبلغ 42 % منذ بداية الربع الثاني من هذا العام وحتى الآن من حوالى 35 % في 2016 غيرأن حجم التجارة الإلكترونية لا يزيد عن 2 % من حجم التجارة كلها فى مصر.

وقال صفوت لرويترز إن هناك “4 مستثمرين جدد دخلوا جوميا في 2016 وهم شركة أورنج للاتصالات وشركة أكسا للتأمين وجولدمان ساكس والمؤسسة البريطانية للاستثمار من خلال ضخ استثمارات بحجم 480 مليون دولار بينما كان كبار مستثمري جوميا هم ام.تي.ان وميليكوم لاتصالات الهاتف المحمول ومساهمون آخرون وتقدم الشركة تشكيلة متنوعة من المنتجات.

وتبلغ نسبة مصر من تلك الاستثمارات 170 مليون سيتم ضخها حتى عام 2021 وستكون في القطاع التكنولوجي قطاع الدعاية وقطاع العمليات اللوجستية .

وبدأت جوميا نشاطها في 2012 في مصر ونيجيريا والمغرب وساحل العاج وكينيا وتعمل حاليا في 23 دولة أفريقية وتتنافس جوميا في مصر مع مواقع التجارة الإلكترونية سوق.كوم ونفسك.كوم وشوبنج شوب وإدفعلي.





وأكد صفوت أن عدد العمليات التجارية والزائرين في المنصة التجارية لشركته يتضاعف بشكل كبير وإن عدد العمليات في البلاك فرايداي بلغ 50 ألف عملية في 2015 ثم 150 ألف عملية في 2016 ويستهدف هذا العام في البلاك فرايداي الوصول إلى 800 ألف عملية.

ووصل عدد الزائرين إلى 9 ملايين زائر شهريا حاليا وتستهدف الشركة مضاعفة العدد إلى 18 مليون زائر في البلاك فرايداي هذا العام والمقام حاليا والذي تم فيه حملة دعاية له بنحو 70 مليون جنيه كما يبلغ عدد العارضين في منصة جوميا للتجارة الإلكترونية في مصر 3000 عارض لحوالى 550 ألف منتج وتقوم بشحن المنتجات من خلال 15 شركة شحن.

وقال صفوت، الحاصل على ماجستير في تكنولوجيا المعلومات التجارية إن شركته التي لديها مراكز تخزين رئيسية احدهما بالشراكة مع أرامكس تعمل على زيادة قدرتها التخزينية من مليون قطعة حاليا إلى 5 ملايين قطعة في 2018 سواء من خلال مخازن جديدة أو زيادة المساحة التخزينية الحالية.

وأضاف صفوت الذي يبلغ عدد العاملين بشركته نحو 580 موظفا أن شركته لم تحقق أرباح من العمل في مصر حتى الآن لأن هدفها الرئيسي حاليا توسيع سوق التجارة الإلكترونية إلى أن يصبح سوقا أساسيا للعارض وإلى العميل ولا يمكن الاستغناء عنه.

وخدمت جوميا حوالى مليون عميل من وقت بداية العمل في مصر خلال 2012 وحتى نهاية 2016 ونتوقع زيادة هذا العدد إلى 1.5 مليون عميل بنهاية العام الجارى غير أن تطور خدمات السداد عبر الانترنت في المنطقة من قطاع التجارة الإلكترونية فيها بطئ إذ ما زالت غالبية المشتريات تسوى بالدفع عند التسليم.