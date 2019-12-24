اتصالات وتكنولوجيا

جوميا: توصيل 3 ملايين طلب خلال موسم البلاك فرايداى 2019 ( جراف)

تصدرت مواد البقالة قائمة المنتجات الأكثر مبيعا
محمود جمال 1:56 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 1:56 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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كشفت مجموعة جوميا العاملة فى مجال خدمات التجارة الإلكترونية عن جذب أكثر من 100 مليون مستخدم لمنصاتها وتطبيقاتها المختلفة على مستوى القارة الأفريقية خلال موسم تخفيضات الجمعة السوداء ( البلاك فرايداى 2019) .

وأوضحت الإحصاءات حصول جوميا على أكثر من مليار مشاهدة للموقع طوال الحملة التي وفرت مختلف المنتجات للمتسوقين لمدة شهر.

ولأول مرة، تصدرت فئة البقالة المركز الأول كالفئة الأكثر مبيعا، ومع حصول فئة أجهزة الرياضة واللياقة البدينة على المركز الثانى ، ويليها الأزياء والإكسسوارات، ثم التليفزيونات وأجهزة الصوت والفيديو الرابع، وأخيرا، احتلت فئة الأجهزة المنزلية المرتبة الخامسة.

تسهيل عمليات الدفع عبر تطبيق JumiaPay

كما ساهمت جوميا في تنمية طرق الدفع الإلكترونية بشكل مستمر عن طريق دفع أكثر من 30% من الطلبات أثناء البلاك فرايداي عبر تطبيق JumiaPay بجميع البلاد، فهى طريقة دفع آمنة تساعد مستخدميها على تحويل المدفوعات من خلال جوميا.

توصيل المنتجات إلى أى مكان

تم توصيل 3 ملايين طلب خلال الحملة التى استمرت خلال الفترة من 8 إلى 29 نوفمبر 2019 ، مع توصيل نسبة 33% من الطلبات في أقل من 24 ساعة، كما تم تفعيل إمكانية توصيل المنتجات في أقل من 20 دقيقة حسب الطلب.

التأثير بشكل إيجابى على الاقتصاد المحلى

أظهرت الإحصاءات مدى تأثير حملة البلاك فرايداى المتسارع على رواد الأعمال والاقتصاد المحلى ، حيث قامت الحملة بإعداد +5000 موظف بدوام دائم وتوظيف أكتر من 50,000 فرد بشكل غير مباشر من خلال البائعين والشركاء.

وعلاوة على ذلك، شارك حوالى 42,000 مستشار بشكل نشط (عملاء JForce) في الحملة (في مقابل 20,000 خلال نفس المدة في 2018). فإنه من المتوقع أن تخلق الأسواق الإلكترونية 3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2025 بأفريقيا وفقا لتقرير BCG الصادر في مارس 2019.

شكل يوضح المنتجات الأعلي مبيعا على منصة ” جوميا ” خلال تخفيضات البلاك فرايدي 2019
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بقلم محمود جمال

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