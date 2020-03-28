«جوميا» : توصيل الطلبات للعملاء بدون تلامس لمواجهة كورونا

أعلنت جوميا، منصة التجارة الإلكترونية في مصر وإفريقيا، أنها حدّدت أولوياتها تجاه العملاء في توفير منتجات وسِلع أساسية مع دعم اتجاه الدولة نحو الدفع الإلكتروني واستخدام منصات المعاملات الإلكترونية حتى انتهاء فترة الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد– 19).

ويتمثل أبرز المنتجات والسلع ذات الأولوية في كلٍّ من منتجات الأطعمة والأغذية الأساسية، والمنتجات الصحية، ومنتجات الأطفال، ومنتجات الصحة والجمال من خلال عدد كبير من العارضين عبر منصتها الإلكترونية، وهو ما انعكس إيجابًا لدى المواطنين في سرعة توصيل الطلبات بأسعار تنافسية ومعقولة من خلال منظومة التوصيل بدون تلامس؛ توافقًا مع مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تحرص “جوميا” على صحة العملاء والعاملين فيها كذلك، سواء في المركز الرئيسي أو من خلال الخدمات اللوجستية التي تقدمها جوميا.

ويسهم تطبيق Jumia One في دفع الفواتير عبر الهاتف الذكي والتركيز على المعاملات غير النقدية؛ وذلك لدعم جهود الحكومات في تقليل مخاطر نقل العدوى عن طريق لمس النقود وتخفيف العبء عن العملاء وتيسير تقديم الخدمات بشتى الطرق الإلكترونية في دفع الفواتير أو شحن الرصيد، كما يتيح التطبيق للعملاء الحصول على 5% كاش باك على بعض الخدمات، والذي يعمل على أي نظام تشغيل، سواء الأندرويد أو IOS.

وتهدف جوميا من وراء هذا التطبيق لتوفير وسيلة آمنة لتقديم حزمة من الخدمات، سواء شحن الهاتف المحمول ودفع الفواتير، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه وفواتير التليفون الأرضي والإنترنت، وكذلك دفع التبرعات.

وتأكيدًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها “جوميا” حيث تعمل من خلال توصيل الطلبات بدون تلامس كمحاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا- تعتبر جوميا جزءًا من الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفيروس في هذا الوقت العصيب.

لذلك تقوم الشركة بتقديم خاصية التوصيل عن بُعد بدون أي تلامس من خلال تمكين العملاء من الشراء “أونلاين” وتوفير خيارات لتوصيل الطلبات بدون تلامس، وبهذا نساعد في الحد من الاتصال الجسدي وتقليل انتشار الفيروس من شخص لآخر.

وأكد هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا في مصر “أن الفترة الحالية تحتاج إلى تضافر جميع المجهودات، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو شركات القطاع الخاص، وكذلك المواطنين في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين للحد من انتشار الفيروس في أسرع وقت ممكن لتعود الحياة إلى طبيعتها”، مشيرًا إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها جوميا، اليوم، نتيجة الطلبات المتزايدة من العملاء، لذلك قررت جوميا عرض المزيد من السلع والمنتجات الضرورية والأساسية مع إعطائها أولوية في التوصيل”.