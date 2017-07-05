جوميا تمنح موظفيها بونص لتعويضهم عن زيادات الوقود

محمود جمال :



قررت شركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكترونى منح موظفيها بونص (زيادة) على رواتبهم، لتعويضهم بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي.



وقالت الشركة فى خطاب أرسلته لموظفيها وحصلت ” المال ” على نسخة منه ، أنها بدأت فى تطبيق القرار فى اليوم التالى لزيادة أسعار البنزين مباشرة، ويغطي البونص الفارق المتوقع نتيجة رفع الوقود، لتسهيل حياة الموظفين.



واضطرت جوميا لذلك قبل الزيادة السنوية فى رواتب موظفيها كل عام والتى ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2018 .



وقال هشام صفوت ، رئيس الشركة لـ ” المال ” إن البونص أمر داخلى يرتبط بعلاقة جوميا بموظفيها ولا يمكن الكشف عن قيمته ، موضحا أن القرار يستهدف مساهمة الشركة فى تحمل جزء من الأعباء المعيشية الجديدة على الموظفين بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية .



وبحسب صفوت فى تصريحات صحفية سابقة، فإن عدد موظفى جوميا يصل إلى 350 موظف فى مصر.



يشار إلى أن عدد المنتجات المعروضة علي موقع جوميا خلال العام الماضى وصل إلى 200 ألف منتج، مقارنة بـ 700منتج عند بداية عملها في 2012 ، ويقدر عدد موظفيها بـنحو 350موظفًا.



وتقدر حجم استثمارات جوميا محليا منذ يناير 2016 بـ 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات ، وتقدر حصتها من عمليات التسوق اونلاين بنسبة 40 % .



وتضم جوميا نحو 2800 شركة عارضة تقريبا تخطط لزيادتها إلى 10 آلاف عارض بنهاية 2017 ضمن مبادرتها ” صنع بايدى مصرية ” والتى اطلقتها فى أكتوبر 2016.



وتسعى جوميا إلى زيادة عدد مراكز خدمات التوزيع بنسبة 20 % إذ تصل حاليا إلى 23 مركز على مستوى الجمهورية ، ويصل عدد زوار الموقع يقدر بـ 9.5 مليون زائر شهريا.









