جوميا تعزز تعاونها مع بنك مصر في تخفيضات البلاك فرايداي

أعلنت شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية عن تعزيز تعاونها مع بنك مصر خلال موسم تخفيضات البلاك فرايدي على تقسيط المشتريات والتي تصل إلى 24 شهرا بدون فوائد .

وأكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر أنه منذ اليوم الأول لعملنا في السوق المصرية ونحن نضع نصب أعيننا ضرورة التحول للمجتمع اللانقدي وتلاقت رؤى جوميا مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف التحول الرقمي والشمول المالي مما سيكون له آثار إيجابية على نمو معدلات التجارة الإلكترونية التي شهدت نموا غير مسبوق خلال العام ونصف الماضيين وربما يعود الأثر الكبير في ذلك لانتشار فيروس كورونا _كوفيد 19) والذي شجع الكثير من العملاء على تقليل الاحتكاك مع الآخرين والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي.

وأضافـ انعكست هذه الإجراءات في زيادة إقبال العملاء على الشراء عبر المنصات الإلكترونية مع توفير هذه المنصات كل اساليب الشراء والتسوق بصورة سهلة وسريعة وايضا آمنة.

وأوضح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر أن رحلة التحول الرقمي في بنك مصر بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات ويفخر البنك بوجود شركة جوميا ضمن شركائه الاستراتيجيين حيث يبذل البنك قصارى جهده في توفير سبل دفع وتحصيل إلكترونية تعمل على تقديم الخدمات للعملاء بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى أنها وسائل أكثر أمانا .

وأضاف أنه بالتعاون مع جوميا يقوم البنك بتوفير التمويلات اللازمة لشراء ما يحتاجه العميل من خلال عروض التقسيط بدون فوائد وذلك في موسم البلاك فرايدي الذي يستمر حتى نهاية نوفمبر الحالي والذي ساعد على مدار سنواته الماضية في إنعاش السوق وتحريك حركة المبيعات.