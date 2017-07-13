جوميا تطلق Jumia pay للدفع عبر موقعها الإلكتروني‎

تعتزم شركة جوميا للتجارة الإلكترونية، إطلاق منصة تحت اسم “Jumia pay ” لجمع كل أدوات الدفع عبر موقعها خلال العام الجاري.

وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذي، لشركة “جوميا مصر” إن المنصة ستوفر جميع أدوات الدفع سواء الإلكترونية أو التقليدية من خلال منصة واحدة.

وأضاف – خلال مؤتمر صحفي للشركة اليوم الخميس، بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها في مصر – أن ٩٠٪ من المدفوعات على الموقع تعتمد على الدفع عند الاستلام، بينما ١٠٪ فقط من عمليات الشراء تعتمد على بطاقات الائتمان.

وأوضح أن عدد المنتجات على “جوميا” حاليا يبلغ ٢٥٠ ألف منتج، مقابل ٧٠٠ منتج في ٢٠١٢، مضيفا أن ٤٠٪ من العملاء للموقع من خارج القاهرة مقارنة بـ١٠٪ فقط منذ خمس سنوات.

ولفت إلى أن زيادة عدد مستخدمي الإنترنت، والذي بلغ ٤٠٪ من السكان ساعد في انتشار التجارة الإلكترونية، موضحا أن ٣٥٪ من مستخدمي الموقع يعتمدون على المحمول في زيارة جوميا مقارنة بـ ٥٪ فقط في ٢٠١٢.

