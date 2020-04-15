«جوميا» تطلق نافذة أهلا رمضان بالتعاون مع «التموين»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انضمام جوميا منصة التجارة الإلكترونية لمبادرة وزارة التموين “أهلًا رمضان” تحت شعار “معا من أجل المستهلك” والتي تهدف إلى توفير عدد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المخفضة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم والتي انطلقت يوم الجمعة 10 من أبريل الحالي.

وأوضحت التموين في بيان منذ قليل أن جوميا قامت بتخصيص نافذة على منصة وتطبيق جوميا تحمل اسم مبادرة “أهلًا رمضان” .

وتشمل مجموعة من المنتجات الاساسية بتخفيضات متنوعة حسب نوع السلعة بالتعاون مع شركاء أعمالها من أصحاب العلامات والمحلات والسلاسل التجارية.

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية ان مشاركة شركة چوميا في معارض أهلا رمضان لهذا العام تعد نقلة هامة لمشاركة منصات التجارة الالكترونية في مسار المعارض التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وقال حسام الدين ان ذلك يساهم في توفير السلع الاساسية للمستهلك المصري بتخفيضات جيدة وأيضاً تخفيف الزحام علي السلاسل التجارية التقليدية خصوصاً في ظل أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد .

وتوقع حسام الدين أن تتسع حصة منصات التجارة الالكترونية من السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترات المقبلة.

وقال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر إن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش، والبقول والحبوب، والزيوت والسمن والسكر.

واضاف سيتم طرح العديد من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية مع توفير خدمات التوصيل للعملاء في أي مكان لتخفيف العبء عن كاهلهم في عملية الشراء و ضمان طريقه التوصيل الآمنة.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و بشراكة تامة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة قطاع المنصات الإلكترونية.