جوميا تطلق منتدى للتجارة الإلكترونية بمشاركة مسئولين حكوميين وشركاء أعمال

في إطار احتفالاتها بمرور 10 سنوات على إنشائها في السوق المصرية، نظمت جوميا منصة التجارة الإلكترونية “منتدى عقد من التجارة الإلكترونية في مصر” بمشاركة ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى والتي تناولت في مضمونها التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرا، ومستقبل منظومة التجارة الإلكترونية في ظل دعم الدولة المصرية.

كما شارك أيضا عدد من القيادات المصرفية والشركات اللوجيستية وصناع القرار ورجال المال والأعمال.

ويأتي المنتدى بمشاركة وحضور المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، وعدد من المسؤولين البارزين في عدة قطاعات مختلفة وناقش الحضور عبر ثلاث جلسات رئيسية عدد من الموضوعات الهامة والتي تناولت التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية وما تقوم به الدولة من إجراءات تحفيزية، ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز ريادة مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية والتحول للمجتمع اللانقدي وتطبيقا لاستراتيجية مصر 2030.

وخلال الجلسة الأولى للمنتدى استعرض المشاركون الإجراءات التي تم اتخاذها بالشراكة مع جوميا للنهوض بسوق التجارة الإلكترونية والتي زادت أرقامها خلال العامين الماضيين بسبب الجهود المبذولة كل الجهات المعنية، كما تناول الشركاء التجاريون لـجوميا والمشاركين في المنتدى مثل: حلواني، GSK المالكة لكثير من العلامات التجارية مثل Sensodyne و شركة Unilever المالكة لكثير من العلامات التجارية مثل Lipton و Dove وغيرهم وشركة OMD إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان، كيف أعادت التجارة الإلكترونية تشكيل علامتهم التجارية وزادت من معدلات النمو وانعكاسها على زيادة الإيرادات وفتح سوق جديد لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية.

وتناولت المناقشات إعادة هندسة البيع بالتجزئة من خلال التجارة الإلكترونية، بالاضافة إلى مناقشة الإجراءات الاسترشادية التي تنصح بها جوميا للنهوض بالتجارة الإلكترونية والدفع بعجلة النمو فيها إلى الأمام وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري بعد دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

وتطرق المشاركون في الحديث خلال الجلسة الثانية والتي شارك فيها قيادات من البنك الأهلي المصري، الشركة المصرية للبنوك، شركة فاليو الخطوات المتخذة في مجال المدفوعات الرقمية والثورة المتنامية في عمليات الدفع اللاتلامسي خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الدفع الإلكتروني وتدشين المجلس القومي للمدفوعات الرقمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الحضور أيضا التشريعات والقوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية في مصر والتي من شأنها أن تدفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في مصر إلى الأمام وأبرز المستجدات على ساحة التجارة الإلكترونية Buy Now Pay Later.وخلال مناقشة شركاء الخدمات اللوجستية في المنتدى والذي جاء بمشاركة كل من: Presto, R2S, FDS, تناول الحضور تأثير التجارة الإلكترونية على السوق وعلى سلاسل التوريد في مصر خاصة وأن هذا القطاع بدأ ينمو نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، مستقبل سلاسل التوريد ودعمها لنمو التجارة الإلكترونية في مصر.وفي ختام المنتدى وتحت شعار “عشر سنوات معا” كرمت جوميا عدد من الموظفين، القيادات، الشركاء والعملاء الذين بدأوا الرحلة مع جوميا من عشر سنوات.