«جوميا» تطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت شركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية اليوم مبادرتها الجديدة تحت شعار “ادعمهم .. واشتري منتجاتهم” والتي تأتي استكمالا للمجهودات التي بذلتها الشركة خلال السنوات الماضية لدعم المنتجات محلية الصنع وتشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات.

ومن خلال هذه المبادرة تسعى جوميا إلي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلي عدد كبير من العملاء الجدد وزيادة مبيعاتهم مما سوف يساعد بدوره على تعزيز الإنتاجات المحلية والنهوض بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ذلك، تقوم جوميا بعمل حملات تسويقية مخصصة؛ عن طريق حمله مرئيه (الفيديو) وصفحة خاصة بالموقع والتطبيق لزيادة عدد المشاهدات و الزيارات لمنتجاتهم وزيادة الوعي لدى المستهلكين لشراء منتجاتهم ودعمهم.

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا، “تُعد الحرف اليدوية واحدة من أهم تراث مصر والتي هي مهددة بالانقراض، لذلك نحن نفخر في أننا كنا من أوائل الشركات التي دعمت أصحاب المشروعات الحرفية وأصحاب المهن في الترويج لمنتجاتهم وأعمالهم.. وهدفنا الأساسي هو زيادة عدد وصول منتجاتهم إلى أكبر عدد من المستهلكين خاصة وأن المنتجات المشاركة في المبادرة تتمتع بجودتها العالية والذوق الرفيع”.

وأضاف قائلاً: “تعكف جوميا منذ سنوات من خلال مبادراتها لتشجيع المنتجات المُصنعة محليا وإلهام الأيدي الماهرة علي تصنيع المزيد من المنتجات.. ومما لاشك فيه أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد الوطني، لذلك نعمل دائما مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجاتهم وضمان وجود دخل ثابت لهم عبر جوميا.”

كما انطلقت هذه المبادرة خلال شهر مضان الكريم وتستمر على مدار العام أيضا لتشجيع أصحاب الحرف على تسويق منتجاتهم بالاشتراك مع أكثر من ١٢ ألف بائع في مصر.