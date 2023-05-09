«جوميا» تطلق مبادرة لدعم العارضين والبائعين عبر منصتها الإلكترونية

أعلنت “جوميا” منصة التجارة الإلكترونية عن إطلاقها لمبادرة جديدة لدعم وتشجيع العارضين والبائعين لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وفي إطار هذه الحملة فقد قررت جوميا تثبيت العمولة الخاصة بها أو تخفيضها بينما تتجه كل الشركات المحلية والعالمية إلى زيادة نسبة عمولتها، كما تعمل الحملة أيضا على تقليل مصاريف مواد التعبئة والتغليف لتقليل الأعباء التي يمكن أن يتحملها البائعين.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة حافز جديد تقدمه جوميا للبائعين والعارضين على منصتها للنمو وتحقيق عوائد مجدية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره.