«جوميا» تطلق مبادرة "بكل فخر اشتري المصري" لتشجيع العملاء على اقتناء المنتجات محلية الصُنع

أطلقت شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، مبادراتها لدعم وتشجيع الصناعة المحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا للمبادرات التي كانت جوميا قد أطلقتها مؤخرا لدعم وتشجيع العارضين والبائعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والمساهمة في تقليل الأعباء التي يمكن أن يتحملها البائعون والمشترون.

وتستهدف المبادرة دعم المصنعين المحليين وتشجيع العملاء على شراء المنتجات التي تُصنع محلياً، وتعزيز الاقتصاد المحلي الناشئ ودعم الصناعة المصرية على النمو من خلال توفير منصة لبيع المنتجات عبر الإنترنت، والترويج للمنتجات المصنوعة محليًا، وتعكس هذه المبادرة الدور الذي تلعبه جوميا في مصر ليس فقط لدعم الاقتصاد الوطني، بل تمتد للترويج للثقافة المصرية الفريدة والمتنوعة.

تأتي مبادرة “بكل فخر اشتري المصري” كجزء من الجهود التي تقوم بها جوميا لبناء مستقبل مستدام لمصر من خلال تمكين روّاد الأعمال المصريين، وخلق فرص عمل للمجتمع والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة، واستكمال الدور التنموي الذي تلعبه جوميا في مصر حيث استحدثت الشركة قسم خاص بالمبادرات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتجر إبداع من مصر بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الاسكندرية ويأتي ذلك بهدف دعم المبدعين والفنانين المصريين وأصحاب الحرف وتقليل المصاريف التي يتحملها البائعون.

وتعقيبا على هذه المبادرة، أكد هشام الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر أن الشركة تعمل وفقا لرؤية الدولة المصرية والتي تتطابق مع رؤية مجموعة جوميا الإفريقية والتي تهدف لتشجيع المنتجات المحلية وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم، و يأتي هذا الدعم بتوسيع نطاق انتشار هذه المنتجات عبر الحدود وفتح منافذ بيعية وتسويقية جديدة للمنتجين وستتيح المبادرة لآلاف المصنعين والمنتجين من الاستفادة من المزايا التي تتيحها المبادرة خاصة أن مثل هذه المبادرات تفتح الباب أمام الشركات المحلية لزيادة أعمالها.

وتابع أن جوميا ملتزمة تجاه الأسواق التي تعمل فيها على استمرار النجاح لأصحاب الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا بهدف تقليل الاستيراد وتشجيع اقتناء المنتجات محلية الصنع خاصة وأن الصناعة المحلية تعتبر قاطرة التنمية في البلاد.

وكانت جوميا سباقة في دعم المنتجات المحلية حيث أطلقت منذ بضعة أعوام مبادرة “صنع بأيدي مصرية” ومبادرة “ادعمهم ..واشتري منتجاتهم” حيث لاقت هذه المبادرات إقبالا كبيرا سواء من العملاء أو من المصنعين والبائعين وتعمل جوميا على الترويج لهذه المنتجات وتوفير منصات رقمية لعرض المنتجات والسلع وزيادة قاعدة انتشار هذه المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام المصنعين والبائعين لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء.